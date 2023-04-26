«طيران الإمارات»: 900 طيار جديد منذ بداية 2022.. والتوظيف مستمر

أكدت شركة طيران الإمارات تنمية مجتمعها من خلال حملات التوظيف المستمرة، مشيرة إلى أنها استقبلت منذ بداية عام 2022 أكثر من 900 طيار جديد في برامج التوظيف.

وأفادت الناقلة في بيان أمس، بمناسبة اليوم العالمي للطيارين، بأنه عندما أطلقت عملياتها يوم 25 أكتوبر 1985، فقد كان الطيارون ضمن صفقة الطائرتين المستأجرتين من الخطوط الجوية الباكستانية الدولية.

مجتمع الطيارين

وأوضحت «طيران الإمارات» أن مجتمع الطيارين لديها يضم نحو 4000 محترف من 111 جنسية، منهم 400 مواطن إماراتي، لافتة إلى أن أول طيار إماراتي التحق بالعمل لدى الشركة كمتدرب كان في عام 1986، ثم تقاعد قبطاناً بعد مسيرة حافلة دامت 20 عاماً.

وبيّنت أن لديها حالياً 1380 طياراً يعملون منذ ما يراوح بين 10 أعوام و19 عاماً، فيما 173 يخدمون منذ ما بين 20 و29 عاماً، وخمسة طيارين أتموا 30 عاماً.

اتفاق عالمي

إلى ذلك، انضمت مجموعة الإمارات إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة «UNGC»، وهو مبادرة عالمية طوعية تعزز ممارسات الأعمال المسؤولة والنهوض بأهداف التنمية المستدامة «SDGs».

ويأتي انضمام المجموعة، التي تضم «طيران الإمارات» و«دناتا»، بهدف تعزيز جهود الاستدامة عبر مختلف عملياتها.

خطوة متقدمة

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «في عام الاستدامة بدولة الإمارات، يسعدنا في مجموعة الإمارات الانضمام إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ما يشكل خطوة أخرى متقدمة في جهودنا لترسيخ ممارسات مستدامة ومسؤولة عبر عملياتنا».

وأضاف سموه في بيان صادر أمس، أن «(طيران الإمارات) و(دناتا) دأبتا على اتباع نهج متوازن للنمو، ونحن ماضون دون كلل في سعينا للتميز والتقدم، واحتضان قيم التسامح والاحترام، ما يعكس رؤية دبي ودولة الإمارات على المدى الطويل».

وتابع سموه: «سنواصل الاستثمار في التقنيات والموارد البشرية والشراكات لتحسين أداء أعمالنا، وتوسيع تأثيرنا الإيجابي على المجتمعات التي نخدمها، وتقليل تأثيرنا البيئي».

مبادئ

وبانضمامهما إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، تلتزم «طيران الإمارات» و«دناتا» بتنفيذ المبادئ الـ10 للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، والإبلاغ عن التقدم المحرز في هذه الجهود سنوياً.

وستستفيد المجموعة من الوصول إلى أدوات وموارد الاتفاق الواسعة للتعامل مع موظفيها في جميع أنحاء العالم، وتحسين تعليمهم وتدريبهم في مجال الاستدامة.

وتركز المبادرات البيئية المستمرة لمجموعة الإمارات على ثلاثة مجالات، تشمل: الحد من الانبعاثات، والاستهلاك المسؤول، والحفاظ على الحياة البرية والموائل.

ونجحت أحدث مبادرات «طيران الإمارات»، خلال يناير الماضي، في تشغيل رحلة تجريبية باستخدام وقود طيران مستدام بنسبة 100% في محرك واحد، ما يدعم جهود الصناعة الجماعية لتمكين الطيران مستقبلاً بوقود مستدام بنسبة 100%.

كما تعهّدت «دناتا» في يونيو 2022 باستثمار 100 مليون دولار على مدى عامين لتعزيز الكفاءة البيئية عبر عملياتها.

«سنواصل الاستثمار في التقنيات والموارد البشرية والشراكات لتحسين أداء أعمالنا وتوسيع تأثيرنا الإيجابي على المجتمعات».