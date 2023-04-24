«ملتیبلاي» توقع اتفاقاً ملزماً للاستحواذ على حصة 55% في «ميديا 247»

وقّعت «مجموعة ملتیبلاي»، الشركة الاستثمارية القابضة ومقرها أبوظبي، اتفاقاً ملزماً للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 55% من شركة «ميديا 247» المتخصصة في مجال الإعلانات الخارجية، وذلك بما يعادل 184 مليون درهم.



أصول «ميديا 247»

وأفاد بيان بأن أصول «ميديا 247» تشمل أكثر من 45 لوحة إعلانات خارجية وأعمدة أحادية وهياكل ثلاثية الأبعاد حصرية، تتوزع في عدد من المواقع الإستراتيجية ضمن إمارة دبي.

وتقدم الشركة خدمات إدارة الوسائط الإعلامية والطباعة، وخدمات المشروعات الخاصة، كما تتمتع بعلاقات وطيدة مع نخبة من أبرز المعلنين والوكالات المحلية والدولية.

وتوفر «ميديا 247» أيضاً الحلول الإعلانية الخاصة بوسائط النقل مثل ملصقات الإعلانات عبر مركبات الأجرة ذات السقف الأحمر التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، التي تعتبر أكبر أسطول لسيارات الأجرة في دبي، وسيارات الأجرة في مطار دبي الدولي.



وبحسب البيان، يندرج الاستثمار في «ميديا 247» في إطار استراتيجية المجموعة وتوجهها في تنفيذ عمليات الشراء وتحفيز النمو، من خلال الاستحواذ على الشركات والأعمال المربحة، وإيجاد الإمكانيات المشتركة والاستثمار في توسعة الموارد، فضلاً عن تعزيز القدرة على النمو والتوسع وتحسين هوامش الأرباح.



خبرات وموارد

وقال رئيس قطاع الإعلام والاتصال لدى «ملتیبلاي»، جواد حسن: «يعكس التزامنا بالاستثمار في (ميديا 247) تركيز المجموعة على تنمية قطاع الإعلام والاتصال التابع لها، وسعيها لتوحيد الأصول في مجال المساحات الإعلانية الخارجية».

وأضاف: «تعد (ميديا 247) من أبرز الشركات الإعلامية المتخصصة بالإعلانات الخارجية، ونتشارك معها فلسفة النمو واحدة، وسنركز على تنمية الأعمال والتوسع من خلال الاستثمار. وبما تمتلكه من أصول إعلانية متنوعة في مختلف أنحاء إمارة دبي، فنحن على ثقة أن هذا الاستثمار سيعزز من خبراتنا ومواردنا المشتركة ويمكننا من تطوير أعمالنا وتعزيز كفاءتها وتنافسيتها».

وتابع حسن: «مع وصولنا إلى المراحل النهائية من الاتفاقية، والنقاط القليلة التي يتعين الانتهاء منها، لدينا كل الثقة بمقدرة فريق الإدارة على إتمام هذه الصفقة وبلوغ خط النهاية».



تعزيز العروض

من جانبه، قال مؤسس ورئيس شركة «ميديا 247»، رفيق أبو حجلة: «يسعدنا التعاون مع واحدة من أكبر وأسرع الشركات القابضة نمواً في على مستوى دولة الإمارات، إذ يمثل هذا الاستحواذ علامة بارزة في مسيرة أعمال (ميديا 247) منذ تأسيسها عام 2005، وانطلاق مسيرتها في تقديم أفضل حلول الوسائط الخارجية والإعلانية الحصرية».

وأضاف: «أنجزت (ميديا 247) خطوات مهمة ونوعية نحو تحقيق أهداف النمو، وستمكننا هذه الشراكة من تعزيز عروضنا لتلبية توقعات المتعاملين، وتوسيع شبكتنا من الأصول الإعلانية على مستوى دولة الإمارات وخارجها».



«مجموعة ملتیبلاي»

ووفقاً للبيان، تواصل «مجموعة ملتیبلاي» نشر رأس المال عبر ذراعيها: «ملتيبلاي»، و«ملتيبلاي +»، إذ تستثمر «ملتيبلاي» في أربعة قطاعات حالية هي: التنقل، الطاقة وخدمات المرافق، الإعلام والاتصال، واللياقة الصحية والجمال، في حين تتطلع الذراع الاستثمارية والمحايدة للقطاعات «ملتيبلاي+» إلى تحقيق عائدات بأرقام مزدوجة عبر عدد من فئات الأصول المختلفة.

