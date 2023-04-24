" كهرباء دبي " و "الاتحاد للماء والكهرباء" تستعرضان التعاون واستراتيجيات تكامل مصادر الطاقة النظيفة

أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أهمية التعاون المستمر والتكامل بين الجانبين في قطاعات الطاقة والمياه وتحسين الكفاءة، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً في جميع المجالات.

جاء ذلك لدى أستقبال سعيد الطاير الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء،المهندس يوسف أحمد آل علي، وذلك في إطار الزيارات المتبادلة التي تهدف إلى توطيد أواصر التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية في الدولة.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون بين الجهتين بما في ذلك استراتيجيات تكامل مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة واستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة واستدامة شبكات الكهرباء والمياه في الدولة.

وثمن سعيد محمد الطاير التعاون المستمر بين هيئة كهرباء ومياه دبي والاتحاد للماء والكهرباء، مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات في قطاعي الكهرباء والمياه في دولة الإمارات لتحقيق الأهداف الوطنية لأمن الطاقة واستدامتها وكفاءتها.

واستعرض الطاير برامج وخطط ومشاريع الهيئة في مجالات الطاقة الهادفة إلى تعزيز موقعها التنافسي العالمي خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة والاقتصاد الأخضر، متطرقاً لأهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفیر 100% من الطاقة النظیفة بحلول العام 2050، وتفاصيل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي يعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم (في موقع واحد) وفق نظام المنتج المستقل، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم، وستصل طاقته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030. وعند اكتماله، سيسهم المجمع في تخفيض أكثر من 6.5 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً، ما يدعم تحقيق أهداف إمارة دبي في تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

وعلى صعيد المقارنات المعيارية، أوضح الطاير أن الهيئة حققت نتائج تنافسية على المستوى العالمي تتجاوز نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في الكفاءة والاعتمادية، حيث تمكنت من رفع مستوى كفاءة إنتاج الطاقة باستخدام أحدث التقنيات الإحلالية، ففي عام 2022، بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 2.2% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة، ونسبة الفاقد في شبكات المياه 4.5% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية. وحققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي متوسط 1.19 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

من جهته، أشار المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء خلال اللقاء، إلى دور الشركة في تحقيق الأمن المائي وتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة، منوهاً إلى موقع الشركة كواحدة من أكبر المؤسسات الخدمية في الدولة، والمزود الرئيسي لإمدادات الماء والطاقة الكهربائية لنحو 1.5 مليون مستهلك على نطاق جغرافي واسع يمتد عبر إمارات خمس، حيث تمارس عملها مُسترشدة بالرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، فيما يتعلق باستدامة هذه القطاعات الحيوية وسبل إدارتها.

وتطرق سعادة المهندس آل علي لتفاصيل مجموعة من أهم المشاريع الاستراتيجية للشركة، مثل محطة نقاء لتحلية المياه سعة 150 مليون جالون يومياً بإمارة أم القيوين، ومركز تخزين وتوزيع المياه في منطقة الخريجة بإمارة رأس الخيمة الذي تم إدخاله إلى الخدمة مؤخراً، بالإضافة إلى أهم التقنيات والابتكارات الحديثة التي تعتمد عليها الشركة في تصميم وإنشاء خزاناتها.