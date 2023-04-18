1.8 مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي التجاري» بالربع الأول بنمو 26%

ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 26.3% ليصل إلى 1.878 مليار درهم، مقارنة بـ1.48 مليار في الربع المقابل من 2022، بينما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 47% لتصل إلى 2.681 مليار درهم.

وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 33% ليصل إلى 2.851 مليار درهم، كما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 34% ليصل إلى 1.061 مليار درهم. وبلغ إجمالي الأصول 501 مليار درهم بارتفاع بنسبة 13% مقارنة بالربع الأول من عام 2022 وبنسبة 1% مقارنة بنهاية عام 2022.

وارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 7% مقارنة بالربع الأول من العام 2022 ليصل إلى 264 مليار درهم وبنسبة 2% مقارنة بنهاية عام 2022. وبلغت التسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة 20 مليار درهم خلال الربع الأول من هذا العام. وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 19% مقارنة بالربع الأول من عام 2022 ليصل إلى 311 مليار درهم وبنسبة 1% مقارنة بنهاية عام 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات: «استهل بنك أبوظبي التجاري هذا العام بنتائج مُبشّرة حيث نجحنا في الحفاظ على زخم النمو خلال الربع الأول من عام 2023، وتحقيق صافي أرباح بلغ 1.878 مليار درهم بارتفاع بنسبة 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما انعكس على تحقيق عائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 14.3%. ورغم عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية والقطاع المصرفي الدولي، نجحنا في تحقيق أداء قياسي عن الربع الأول من العام بفضل ما يتمتّع به البنك من ركائز أساسية متينة، ونهج متحفظ في إدارة المخاطر، معتمداً على استقرار ومرونة اقتصاد دولة الإمارات».