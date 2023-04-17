تعاون بين "الاتحاد للشحن" وخطوط "إس إف" الصينية

وقعت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، مذكرة تفاهم مع خطوط إس إف الجوية لتعزيز التزامها تجاه السوق الصينية.

وتعتزم الشركتان بموجب مذكرة التعاون تسيير الرحلات الجوية المتبادلة بواسطة أسطولهما الخاص، مما يتيح للشركة الإماراتية توسيع حضورها في الصين من خلال الاستفادة من الشبكة الواسعة لخطوط إس إف الجوية داخل الدولة.

وتسهم الشراكة الجديدة بين خطوط إس إف الجوية والاتحاد للشحن في تعزيز وصول عملاء الاتحاد للشحن إلى أكثر من 25 وجهة محلية في الصين بواسطة شبكة النقل الطرقي بالشاحنات التابعة لخطوط إس إف الجوية مما يرفع إمكانات الاتحاد للشحن في المنطقة.

كما سيّرت الاتحاد للشحن رحلة مباشرة إضافية إلى شنغهاي في فبراير 2023، ليصل إجمالي الرحلات الأسبوعية إلى 8 رحلات.

وتعد مذكرة التفاهم أحدث خطوات الاتحاد للشحن لتوسيع عملياتها داخل الصين، حيث تتيح لها الاستفادة من شبكة خطوط إس إف الجوية لنقل البضائع إلى الوجهات الأخرى في الصين عن طريق المركز الضخم الخاص بالشركة الصينية في مقاطعة هوبي. ومن المقرر أن تسيّر الاتحاد للشحن رحلاتها المقررة ضمن الاتفاقية على متن طائرة بوينج 777، مع تقديم خدمات الشحن ابتداءً من 28 أبريل الجاري.

وقال ريان إبراهيم الهدار، المدير العام للمبيعات والعلاقات الحكومية في دولة الإمارات لدى الاتحاد للطيران : " تواصل الاتحاد للشحن التزامها بإقامة علاقات تعاون تضمن قيمةً إيجابية للعملاء على امتداد سلسلة التوريد. ويستفيد عملاء الاتحاد للشحن من إمكانات التوزيع الشاملة في الصين والتي تتمتع بها خطوط إس إف الجوية، في حين تعتمد خطوط إس إف الجوية على الشبكة العالمية التي توفرها الاتحاد للشحن من أجل تعزيز خدمة الشحن السريعة الخاصة بالشركة الصينية، وذلك لتعزيز الربط بين أبوظبي وأحد مراكز التوزيع الصينية الرئيسية التابعة لخطوط إس إف الجوية. وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام الاتحاد للشحن بدعم رؤية النمو الطموحة في دولة الإمارات، حيث تسهم في الارتقاء بمكانة أبوظبي بوصفها مركزاً رائداً للخدمات اللوجستية والنقل السريع في المنطقة " .

من جانبه، قال لي شينغ، رئيس مجلس إدارة خطوط إس إف الجوية : " تُعد الاتحاد للشحن شركة رائدة في القطاع، حيث تمتلك شبكة شحن تنافسية تربط بين دبي والعالم. ويسرنا في خطوط إس إف الجوية تعاون الشركتين في ربط المراكز وتعزيز شبكة الشحن التابعة لهما. ونتطلع إلى هذا التعاون الذي يوفر قيمة جيدة للعملاء ويمكنهم من تطوير أعمالهم الدولية من خلال تقديم خيارات نقل عالمية أكثر سهولة وتنوعاً".