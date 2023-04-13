التداولات العقارية بالشارقة تسجل 1.7 مليار درهم خلال مارس 2023

واصل القطاع العقاري نشاطه في إمارة الشارقة خلال شهر مارس الماضي من العام الجاري 2023، إذ وصل حجم التداولات العقارية في الإمارة إلى 1.7 مليار درهم.

وأوضح "تقرير حركة التصرفات والرهونات العقارية" الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة عن تسجيل 3,386 معاملة تم إجراؤها بمختلف مناطق الإمارة الباسمة خلال الشهر الماضي، حيث وصل الحجم الإجمالي للمساحة المُتداولة في معاملات البيع في الإمارة إلى أكثر من 5.1 مليون قدم مربع.

وكشفت إحصائيات دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر مارس الماضي، وصلت إلى 3,386 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 595 معاملة، بنسبة 17.6% من عدد المعاملات الكلي، وبلغ عدد معاملات الرهن 319 معاملة بنسبة 9.4% وبقيمة إجمالية بلغت 838.6 مليون درهم، فيما وصل عدد معاملات التصرفات الأخرى 2,472 معاملة ونسبتها 73% من إجمالي عدد المعاملات.

معاملات البيع بـ 88 منطقة

جرت معاملات البيع في 88 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة الباسمة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.

وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 157 أرض فضاء، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 207 معاملة، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 231 معاملة من إجمالي المعاملات.

مويلح التجارية تتصدر المناطق الأعلى تداولاً في الإمارة

أظهر التقرير تصدّر منطقة مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 116 معاملة، تلتها منطقتي مزيرعة والخان بعدد 68 معاملة لكل منهما، ثم منطقة الرقيبة بـ 38 معاملة.

وأما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 140.8 مليون درهم، تلتها منطقة الصجعة الصناعية بحجم تداول بلغ 75.2 مليون درهم، ثم منطقة الخان بـ 69.8 مليون درهم، ثم منطقة النهدة بـ 52.4 مليون درهم.

وتركزت التداولات المنفذة في المنطقة الوسطى على المدينة القاسمية بـ 3 معاملات، أما أعلى منطقة في حجم التداول النقدي فكانت في منطقة البليدة بحجم تداول وصل إلى 6.4 مليون درهم.

وفي خورفكان جاءت منطقة الشرق كأعلى منطقة بعدد 3 معاملات، فيما جاءت منطقة المديفي كأعلى منطقة بحجم التداول الذي وصل إلى 3.7 مليون درهم.

أما مدينة كلباء، شهدت منطقتي صناعية كلباء والخوير 3 معاملات بيع لكل منهما، فيما كانت منطقة البراحة أعلى منطقة من حيث حجم التداول الذي وصل إلى 3 مليون درهم.