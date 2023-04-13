«دبي الدولي» يواصل في أبريل تصدّر مطارات العالم

واصل مطار دبي الدولي الاحتفاظ بمركزه الأول، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية في العالم، وذلك وفقاً لبيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وبحسب البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي وصل إلى نحو 4.48 ملايين مقعد مجدول خلال أبريل الجاري، في وقت يواصل فيه المطار تسجيل معدلات نمو قوية، في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، واستئنافها إلى مزيد من الوجهات الدولية، مقارنة بمستويات العام الماضي.

وحلّ مطار «لندن هيثرو» في المركز الثاني مسجلاً 3.8 ملايين مقعد مجدول، تلاه مطار أمستردام الهولندي بنحو ثلاثة ملايين مقعد، ثم مطار «باريس شارل ديغول» في المركز الرابع بنحو 2.9 مليون مقعد مجدول.

دولي ومحلي

واصل مطار دبي أداءه القوي، ليحلّ في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي، الذي سجل نحو 4.9 ملايين مقعد مجدول خلال أبريل الجاري.

وقلّص «دبي الدولي» الفارق مع «هارتسفيلد أتلانتا» بنحو 500 ألف مقعد على أساس شهري، فيما سجل مطار طوكيو الياباني نحو 4.3 ملايين معقد على الرحلات الدولية والمحلية ليحلّ في المركز الثالث، تلاه مطار «لندن هيثرو» في المركز الرابع بنحو أربعة ملايين مقعد على الرحلات المحلية والدولية.

أداء استثنائي

وقالت مؤسسة مطارات دبي إن «مطار دبي الدولي شهد أداءً استثنائياً خلال عام 2022، إذ ارتفعت حركة المسافرين السنوية إلى نحو 66 مليون مسافر، لتتجاوز التوقعات السنوية لأعداد المسافرين خلال العام، في ظل الأرقام غير المسبوقة التي شهدها الربع الأخير من عام 2022، كونه الأعلى أداءً والأكثر ازدحاماً منذ عام 2019، مع الأخذ في الحسبان أن شهر ديسمبر 2022 كان أكثر الأشهر ازدحاماً باستقبال نحو 7.1 ملايين مسافر، حيث كانت المرة الأولى التي تتخطى فيها حركة المسافرين هذا المعدل منذ عام 2020».

وكشف التقرير السنوي للمجلس العالمي للمطارات أن «مطار دبي الدولي حافظ على مركزه الأول كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، خلال العام الماضي، وذلك للعام التاسع على التوالي».

«طيران الإمارات» و«فلاي دبي»

تواصل المزيد من الناقلات الجوية الدولية استئناف عملياتها عبر مطار دبي الدولي، في وقت أظهرت فيه بيانات صادرة عن شركتَي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب ضمن شبكة الناقلتين، مع استئناف رحلاتهما إلى مزيد من الوجهات الدولية في قارات العالم الست، فضلاً عن إضافة وجهات جديدة إلى شبكتيهما العالمية منذ بدء جائحة «كوفيد-19».