«الفطيم دي سي للطيران» تعزّز أسطولها المُدار بطائرتين جديدتين

أعلنت شركة «الفطيم دي سي للطيران»، المتخصصة في مجال خدمات طيران رجال الأعمال، عن تعزيز أسطولها من الطائرات التي تديرها، بإضافة طائرتين جديدتين من طراز «بومباردييه غلوبال 6000» و«غلوبال 5000»، لافتة إلى أنها ستدير هاتين الطائرتين بالنيابة عن مالكيها.

وبإضافة هاتين الطائرتين، يرتفع العدد الإجمالي للطائرات المُدارة لدى «الفطيم دي سي للطيران» إلى 11 طائرة.

وتتضمن عقود إدارة الطائرتين توفير خدمات إدارة تشغيلية كاملة، وأنشطة منظمة إدارة صلاحية الطيران المستمرة، وحظيرة وقوف، وذلك في منشآتها في مطار آل مكتوم الدولي، فضلاً عن الصيانة.