الودائع الحكومية ترتفع إلى 404 مليارات درهم نهاية يناير

كشف المصرف المركزي أنه يمتلك أصولاً أجنبية بما يعادل 500.5 مليار درهم، وذلك بنهاية يناير الماضي 2023، مقارنة بـ464.5 مليار درهم في نهاية يناير 2022، بزيادة سنوية قيمتها 36 مليار درهم ونمو نسبته 7.8%.

وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن هذه الأصول الأجنبية تتوزع بين أرصدة مصرفية وودائع لدى البنوك في الخارج بقيمة 314.4 مليار درهم، وأوراق مالية أجنبية محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بمبلغ 143.6 مليار درهم، وأصول أجنبية أخرى بقيمة 42.5 مليار درهم.

وتعد هذه المرة الأولى التي تسجل فيها الأصول الأجنبية للمركزي هذا المستوى، فيما يشكل الدولار العُملة الرئيسة لجميع أصول «المركزي» الأجنبية.

كما قفزت الودائع الحكومية لتصل في نهاية الفترة نفسها إلى 404 مليارات درهم، مقارنة بـ293 مليار درهم في نهاية يناير 2022 بزيادة سنوية قيمتها 111 مليار درهم، تشكل نمواً سنوياً نسبته 38% تقريباً.

ووفقاً للبيانات، ارتفع النقد المصدر في الفترة بين يناير 2022 ويناير 2023، لتصل في نهايتها إلى 123 مليار درهم، مقارنة بـ111 مليار درهم في نهاية يناير 2022 بزيادة سنوية قيمتها 12 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 10.8%.

وارتفع النقد المتداول خارج البنوك ليصل في نهاية يناير الماضي إلى 107 مليارات درهم، مقابل 95.4 مليار درهم في نهاية يناير 2022 بزيادة سنوية قيمتها 11.6 مليار درهم تشكل نمواً نسبته 12%.

بدورها، ارتفعت القاعدة النقدية لدولة الإمارات في نهاية يناير الماضي مسجلة 536.4 مليار درهم، مقارنة بـ481.2 مليار درهم في نهاية يناير 2022، بزيادة سنوية قيمتها 55.2 مليار درهم ونمو نسبته 11.5%.