الإمارات والسعودية تتصدران قائمة «فوربس» لأكبر 50 بنكاً في المنطقة

تصدرت الإمارات والسعودية قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأكبر 50 بنكاً في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2023، بواقع 10 بنوك لكل منهما، وضمن القائمة 10 أسواق عبر المنطقة.

وبلغت القيمة السوقية لأكبر 50 بنكاً، في 10 أسواق عبر المنطقة، نحو 548.1 مليار دولار، حسب إغلاقات الأسواق في 28 فبراير 2023. وتهيمن البنوك الخليجية عليها بإجمالي 41 بنكاً، تمثل نحو 82% من القائمة، بينما تشكل الإمارات والسعودية 40% من التصنيف.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لأكبر 10 بنوك سعودية 223.5 مليار دولار، في حين وصلت قيمة المصارف الإماراتية في القائمة إلى 121.2 مليار دولار، و81.3 مليار دولار لثمانية بنوك قطرية، و76.2 مليار دولار لسبعة مصارف من الكويت. وتصدر القائمة مصرف الراجحي السعودي، بقيمة سوقية بلغت 75 مليار دولار، يليه البنك الأهلي السعودي بـ56.4 مليار دولار.

ووفقاً لتقرير أصدرته وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تتمتع البنوك الخليجية بقدر كبير من المرونة في مواجهة أزمة البنوك الأميركية، لكونها مدعومة من حكومات المنطقة التي تملك حصصاً مؤثرة في معظمها. فيما لفت التقرير إلى النمو السريع للتمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقل كلفة الودائع في البنوك الإسلامية مقارنة بالمصارف التقليدية، بما يدعم ربحيتها في أوقات ارتفاع الفائدة.