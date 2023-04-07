«مصدر» تستكمل الإغلاق المالي لتطوير 3 مشروعات طاقة شمسية في أوزبكستان

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، استكمال عملية الإغلاق المالي لتمويل تطوير ثلاثة مشروعات طاقة شمسية كهروضوئية في أوزبكستان، على أن تبدأ في وقت قريب عمليات إنشاء المحطات التي تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية نحو 900 ميغاواط، ليكون بذلك أكبر برنامج لتطوير مشروعات طاقة شمسية في المنطقة.

وشملت الجهات الرئيسة الممولة كلاً من: بنك آسيا للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، في حين يشارك كل من البنك الهولندي لتنمية ريادة الأعمال، و«آي إل إكس» كجهات ممولة من الدرجة «ب».

وقال المدير المالي التنفيذي لشركة «مصدر»، نيال هانيغان: «فخورون بهذا الإنجاز المتمثل في توفير التمويل للمشروعات الثلاثة، والذي يشكل مرحلة مهمة في مسيرة الطاقة النظيفة في أوزبكستان».

وكانت «مصدر» وقعت خلال مؤتمر المناخ (COP27) العام الماضي، اتفاقية تنضم بموجبها إلى منصة «تسريع تمويل التحول في نظام الطاقة» التابعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، بهدف استثمار ما يصل إلى 200 مليون دولار في مشروعات للطاقة المتجددة.

وأبدت «مصدر» والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التزامهما توفير رأس المال لتمويل المشروعات في أوزبكستان في إطار مبادرة «تسريع تمويل التحول في نظام الطاقة»، التي تستهدف نشر خمسة غيغاواط من الطاقة المتجددة الجديدة في البلدان النامية بحلول عام 2030.

وخلال عام 2021، وقعت «مصدر» اتفاقيات مع وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان، وشبكة الكهرباء الوطنية لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل ثلاثة مشروعات للطاقة الشمسية على مستوى المرافق، وهي محطة للطاقة الشمسية بقدرة 457 ميغاواط في منطقة «شيرآباد»، ومشروعي «سمرقند» و«جيزاك» للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 220 ميغاواط لكل مشروع.

وستسهم هذه المشروعات مجتمعة في تزويد أكثر من مليون منزل بالكهرباء، وتفادي انبعاث ما يزيد على مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروعات الثلاثة في عام 2024.