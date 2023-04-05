«فلاي دبي» تطرح عروضاً على تذاكر الطيران إلى 10 وجهات سياحية

طرحت شركة «فلاي دبي» عروضاً على تذاكر الطيران إلى 10 وجهات سياحية ضمن شبكتها العالمية، بالتزامن مع عطلة عيد الفطر، مشيرة إلى أن أسعار «عروض العيد» تبدأ من 1135 درهماً على الدرجة السياحية.

فرصة للسفر

وأظهرت بيانات للشركة على موقعها الشبكي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن العروض الجديدة تشكل فرصة للسفر واكتشاف الوجهات السياحية خلال عطلة عيد الفطر المقبلة، لافتة إلى أن «الأسعار الأساسية» تخضع للتوافر والتغيير، وهي للرحلات التي تبدأ من دبي إلى وجهات مختارة.

وأوضحت الشركة أن الأسعار الأولية متاحة للحجز بحلول 20 أبريل الجاري، وللسفر بين 15 و23 أبريل 2023.

وبيّنت الناقلة أن الأسعار تسري على رحلات الذهاب والعودة، ورحلات الاتجاه الواحد على الدرجة السياحة ودرجة الأعمال إلى وجهات مختارة، لافتة إلى أن الأسعار تتوافر عند حجز الرحلات من خلال موقع «فلاي دبي» الإلكتروني.

وتشمل عروض الناقلة 25 محطة دولية عبر إفريقيا، وآسيا الوسطى، والقوقاز، ووسط وجنوب شرق أوروبا، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية.

أسعار الرحلات

وتبدأ أسعار الرحلات من 1135 درهماً على الدرجة السياحية و3737 درهماً على درجة الأعمال إلى العاصمة الأرمينية يريفان، ومن 1250 درهماً على الدرجة السياحية و7817 درهماً على درجة الأعمال إلى مدينة إسطنبول التركية، مقابل 1350 درهماً لـ«السياحية» و4230 درهماً في درجة الأعمال إلى مدينة صلالة العُمانية.

وذكرت «فلاي دبي» أن أسعار الرحلات إلى العاصمة الجورجية تبليسي تبدأ من 1380 درهماً للدرجة السياحية و4320 لدرجة الأعمال، وإلى العاصمة الأذرية باكو من 1440 درهماً للدرجة السياحية و6677 درهماً على درجة الأعمال، وإلى ألماتي في كازاخستان من 1695 درهماً للدرجة السياحية و6057 درهماً على درجة الأعمال.

كما تبدأ أسعار الرحلات إلى بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان من 1950 درهماً للدرجة السياحية و7257 درهماً على درجة الأعمال، وإلى مدينة بتايا التايلاندية من 2305 دراهم للدرجة السياحية و6165 درهماً لدرجة الأعمال، فيما تبدأ أسعار الرحلات إلى مدينة كرابي في تايلاند من 2505 دراهم للدرجة السياحية و7257 درهماً لدرجة الأعمال، وإلى مدينة سراييفو من 2330 درهماً للدرجة السياحية و10 آلاف و307 دراهم على درجة الأعمال.