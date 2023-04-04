معرض دبي للطيران 2023 يعود من جديد نوفمبر المقبل

تنطلق الدورة الـ18 من معرض دبي للطيران، في موقع إقامة المعرض الدائم بمطار «دبي ورلد سنترال»، خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر 2023، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمشاركة رواد القطاع والمبتكرين لمناقشة وتحديد الاتجاهات المستقبلية واستكشاف فرص الاستفادة منها، فضلاً عن تسليط الضوء على مجموعة من الموضوعات المهمة بما في ذلك تقنيات الفضاء وجهود التوطين في القطاع، من خلال حملة «اصنع في الإمارات» والدور المحوري للشركات الناشئة في تسريع وتيرة تنفيذ أجندة الاستدامة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن «دبي لعبت دوراً محورياً في الانتعاش والنمو المتسارع الذي شهده قطاع الطيران العالمي فضلاً عن كونها مركزاً لتبني أحدث الابتكارات ما يؤكد مكانتنا بوصفنا مركزاً دولياً رائداً في مجالي الطيران والفضاء».

وأضاف سموه: «تزامناً مع إعلان عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجمع معرض دبي للطيران 2023 الجهات المعنية الرائدة في قطاع الطيران لوضع مسارات محددة وخطط مدروسة تمهد الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع وبما يتوافق مع جهودنا المشتركة الرامية إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في الوقت الذي نواصل فيها تعزيز شبكة الربط مع العالم بأسره».

وتأتي إقامة هذا الحدث الضخم بدعم من الجهات الرئيسة في قطاع الطيران بما فيها مطارات دبي وهيئة دبي للطيران المدني ووزارة الدفاع ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية ووكالة الإمارات للفضاء.

ويحقق معرض دبي للطيران أبرز فعاليات قطاع الطيران العالمي نمواً لافتاً، عاما تلو الآخر ولاسيما مع النجاح اللافت لدورة نوفمبر 2021 التي شهدت عقد صفقات تخطت قيمتها 74 مليار دولار أميركي واستقطبت أكثر من 104 آلاف زائر بزيادة نحو 50% في عدد الزوار بمن فيهم عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من 148 دولة.

وتركز الدورة المقبلة من المعرض على استعراض مبادرات وتقنيات الاستدامة من الهيئات الحكومية وصناعة الطيران بشكل عام.