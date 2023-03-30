شركتان إيطاليتان تدخلان الأسواق الإماراتية عبر «إنفستوبيا»

أعلنت منصة الاستثمار العالمية «إنفستوبيا» عن أبرز مخرجات مؤتمرها السنوي 2023 الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي في الثاني من مارس 2023، ومنها دخول شركتين عالميتين إيطاليتين إلى الأسواق الإماراتية، عبر إبرام اتفاقيات شراكة تحت مظلة مؤتمرها السنوي.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة «GREENTHESIS» الإيطالية، وهي مجموعة مستقلة مدرجة في إيطاليا، ومتخصصة في إعادة تدوير النفايات باستخدام نموذج الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية، عن توقيع شراكة مع «شركة شرف للاستثمار» التابعة لـ«مجموعة شرف».

وبموجب هذا التعاون، تستحوذ «GREENTHESIS» على 20% من رأسمال شركة «غرين فيوتشر» لإعادة تدوير البطاريات التابعة لـ«شركة شرف للاستثمار»، حيث سيعمل الطرفان معاً لبناء وإدارة أول مصنع في دولة الإمارات يعمل على معالجة وإعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية المستعملة والمستخدمة بشكل رئيس في السيارات.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المصنع في نهاية عام 2023، وسيعالج 22 ألف طن من البطاريات سنوياً، وسيسمح باسترداد نحو 13 ألف طن رصاص، و1000 طن من البلاستيك كل عام.

وقال رئيس مجلس الإدارة في «GREENTHESIS»، جيوفاني بوزيتي، إن «الاستقرار الذي تتمتع به دولة الإمارات يفتح الأبواب أمامنا للمشاركة في مصنع موجود على أرض الواقع، يتميز بأنشطة إنتاجية حسب آلية الاقتصاد الدائري، ومتوافقة تماماً مع أهدافنا وخطط التطوير الخاصة بأعمالنا».

وفي مجال أسواق صناعة وسائل الربط الميكانيكية، التي تقوم بربط وتوصيل وتثبيت أجزاء وقطع مختلفة تدخل في عمليات التصنيع، مثل السيارات (المحركات) أو مركبات الفضاء، وقطاعات مثل البناء والأدوات الطبية، وقعت شركة «سيجما» الموزع ومزود الخدمات لمجموعة واسعة من التقنيات العلمية والهندسية في دولة الإمارات، اتفاقية شراكة مع «مجموعة فونتانا الإيطالية»، أكبر منتج لهذه الأدوات في العالم.

وتعتبر «سيجما» من الرواد في هذا الصناعة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وهي جزء من «شركة المزروعي العالمية القابضة».

وتهدف الاتفاقية إلى عمل الجانبين معاً على تحليل إمكانات أسواق الصناعات المرتبطة بوسائل الربط الميكانيكية لتطوير استراتيجيات جديدة تخص هذا المجال في دولة الإمارات.