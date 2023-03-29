الصين تعود للمشاركة في «سوق السفر العربي 2023»

أكد «معرض سوق السفر العربي 2023» أن العارضين ومتخصصي السفر الصينيين، يستعدون للمشاركة مجدداً في المعرض الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من الأول إلى الرابع من مايو المقبل، بعد غياب دام ثلاث سنوات عن المشاركة في الحدث.

وولفت بيان أمس إلى أن الصين رفعت قيود السفر المتعلقة بفيروس «كوفيد-19» في الثامن من يناير 2023، ما سمح للسياح الصينيين بالسفر إلى الخارج دون الحاجة إلى حجر صحي.

وأكد «سوق السفر العربي 2023» بالفعل مشاركة العارضين الصينيين الرئيسيين مثل: «فلايت روتس 24 ترافيل»، و«شنتشن جود لاك تريب الدولية»، و«ترافيل وورلد تشاينا»، مع توقع المزيد من الحجوزات قبل انطلاق المعرض.

وسيتم تنظيم جلسة مؤتمر مخصصة خلال فعاليات الحدث على بعنوان «الصين عادت إلى الخريطة: التأثيرات الكبيرة والجزئية».

بدورها، قالت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، دانييل كورتيس، إن الصين أصبحت أكبر سوق مصدر في العالم عام 2019، حيث أنفق 155 مليون سائح أكثر من 250 مليار دولار في الخارج، لافتة إلى أن عزلها عن السوق العالمية على مدى السنوات الثلاث الماضية قد أعاد الصناعة إلى الوراء بما يقدر بـ 840 مليار دولار، أي ما يعادل 16% من 1.7 تريليون دولار تنفق سنوياً على السياحة العالمية، وفقاً لمنظمة السياحة العالمية.

وتابعت: «أنا على قناعة تامة بأن الشرق الأوسط سيشهد طفرة في السياحة الصينية تذكرنا بالانتعاش الذي شهدناه من أوروبا والهند في أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022».