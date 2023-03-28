إيرادات «موانئ أبوظبي» تنمو 41% إلى 5.5 مليارات درهم في 2022

أصدرت مجموعة موانئ أبوظبي، تقريرها السنوي المتكامل لعام 2022 لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية، إذ شهدت المجموعة نجاحات بارزة خلال العام، وزيادة مطّردة فاقت فيها طلبات الاكتتاب المعروض في السوق.



نتائج قوية

وأفادت المجموعة بأنها وسعت خلال عام 2022، نطاق انتشارها الجغرافي، وعززت الخدمات والعروض المقدمة للمتعاملين، إضافةً إلى إطلاق خدمات ملاحية جديدة تهدف إلى تعزيز الربط التجاري العالمي.

وسجلت المجموعة في العام نفسه نتائج تشغيلية قوية، ونتائج مالية قياسية مع نمو الإيرادات بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 5.5 مليارات درهم. كما أبرمت سبع صفقات دمج واستحواذ خلال عام 2022، بقيمة إجمالية بلغت 5.9 مليارات درهم.



قطاعات أعمال

وبحسب التقرير، تضم «مجموعة موانئ أبوظبي» قطاعات أعمال متكاملة، تشمل المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والموانئ، والقطاع البحري، واللوجستي، والرقمي، والتي مكَّنتها في عام 2022 من المساهمة بنسبة 13% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لدولة الإمارات، وبنسبة 24.1% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لإمارة أبوظبي، كما نجحت المجموعة في توفير أكثر من 373 ألف وظيفة في دولة الإمارات، بحسب تقرير «أوكسفورد إيكونوميكس».



نمو استثنائي

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي، فلاح محمد الأحبابي، إن المجموعة عززت مكانتها كمحرك عالمي رائد للتجارة، ومزود متكامل للخدمات اللوجستية والتجارية وحلول النقل، بفضل ما حققته خلال العام 2022 من نمو استثنائي على الصعيد الاستراتيجي والجغرافي والمالي، لافتاً إلى تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قياسية عززت من ثقة المساهمين الجدد في أداء المجموعة.

وأضاف: «مع استشرافنا مستقبل المجموعة، فإننا نتمتع بوضع قوي وراسخ يدفعنا للمضي وبخطى ثابتة نحو التوسع العالمي، وتنفيذ خططنا الرامية إلى تحقيق معدلات نمو مطّردة على امتداد قطاعات أعمالنا».



تحول جذري

من ناحيته، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي: «شكَّل عام 2022 مرحلة تحول جذري في المجموعة، مع تحقيقنا لنتائج مالية استثنائية، وترسيخ مكانتنا كمزود رائد لحلول سلسلة الإمداد، وبوابة أبوظبي للتجارة مع الاقتصادات المزدهرة في المنطقة».

وأضاف: «نتطلع إلى عام 2023، ونخطط للاستفادة من زخم إنجازاتنا في عام 2022 لمواصلة تقديم قيمة مضافة لمساهمينا. كما ستنصبُّ توجهاتنا الاستراتيجية في توسيع رقعة انتشارنا عالمياً وتعزيز عملياتنا عبر القطاعات الحيوية التي تشمل الشحن والخدمات اللوجستية والموانئ».



عمليات استحواذ

وتسلط مجموعة موانئ أبوظبي في تقريرها السنوي، الضوء على مجموعة من الإنجازات الرئيسية، وعمليات الاستحواذ والاتفاقيات التي وقعتها على مدار عام 2022، ما أسهم في تعزيز حضورها العالمي.

فبعد عامٍ من إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حققت أسهم المجموعة عائدات تزيد على 80% لمساهميها، لتصبح من بين أفضل ثلاث أسهم أداءً في المنطقة خلال العام. كما قطعت المجموعة أشواطاً كبيرة في توسيع حضورها العالمي، من خلال صفقات استحواذ ضخمة، شملت نسبة 70% من أسهم شركتي «ترانسمار» و«تي سي آي» المصريتين، ونسبة 80% من أسهم شركة غلوبال فيدر شيبينغ (جي إف إس)، واستحواذها الكامل بنسبة 100% على شركة «نواتوم».



ميناء خليفة

وعززت «موانئ أبوظبي» موقعها كلاعب رئيس في المشهد الاقتصادي العالمي من خلال إطلاق «مجموعة كيزاد»، والتي تضم 12 منطقة اقتصادية، تمتد على مساحة شاسعة تبلغ 550 كيلومتراً مربعاً، لتصبح «كيزاد» إحدى أكبر المناطق الاقتصادية في العالم.

بدوره، حقق «ميناء خليفة» نقلة نوعية في رحلته التوسعية التي استمرت على مدار الأعوام العشر الماضية، إذ امتدت مساحته من 2.43 كيلومتر مربع لتصل إلى 8.63 كيلومترات مربع، وزاد جدار الرصيف من 2.3 كيلومتر ليصل إلى 12.5 كيلومتراً. ونتيجة لذلك، أصبح ميناء خليفة الآن أحد أكثر موانئ المياه العميقة تقدماً في العالم.

كما وسعت مجموعة موانئ أبوظبي تواجدها العالمي عبر إبرام عقود مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لتطوير مشاريع للموانئ في مصر، وأطلقت مشروعاً مشتركاً مع «إس إي جي» الأوزبكية لتأسيس شركات شحن وخدمات لوجستية في منطقة آسيا الوسطى.



إنجازات مالية

وشملت أبرز الإنجازات المالية نمو إيرادات المجموعة بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 5.5 مليارات درهم، وبلغ إجمالي صافي الربح 1.3 مليار درهم في عام 2022، بنسبة +51% على أساس سنوي، وارتفعت ربحية السهم الواحد على مدار عام 2022 لتصل إلى 0.25 درهم، بعد أن كانت 0.22 درهم في عام 2021.