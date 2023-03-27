كرايستشيرش النيوزيلندية ترحب بعودة عملاقة «طيران الإمارات»

أعلنت «شركة طيران الإمارات» عن هبوط طائرتها العملاقة A380 في مطار «كرايستشيرش» النيوزيلندي، مستأنفة رحلاتها اليومية من دبي إلى تلك المدينة النيوزيلندية عبر سيدني بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات.

ورحب بطائرة «طيران الإمارات» حشد من المتفرجين على محيط المطار، حيث شاهدوا الطائرة تعبر قوس المياه احتفالاً بعودتها، قبل التوقف أمام ممثلي وسائل والإعلام والسفر وكبار الشخصيات في مبنى الرحلات الدولية.

وكانت رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 412» غادرت دبي في الساعة 10:15 صباحاً، وتوقفت في سيدني قبل استئناف طيرانها نحو كرايستشيرش، التي وصلتها في الساعة 1:55 من بعد ظهر اليوم التالي (بتوقيت نيوزيلندا).



استجابة هائلة

واعتبر نائب رئيس العمليات التجارية لـ«طيران الإمارات» لمنطقة أستراليا ونيوزيلندا، باري براون، الاستقبال بأنه يجسد مدى تميز طائرة A380 وأهميتها بالنسبة إلى كرايستشيرش منذ وصولها للمرة الأولى في عام 2016.

وأضاف بقوله: «لم تعد كرايستشيرش أصغر مدينة على شبكة طائرات الإمارات A380 فحسب، بل أصبحت نيوزيلندا الآن أول دولة على شبكتنا تخدمها طائرات A380 بأربع مقصورات، وأفضل منتج لدينا حتى الآن. لقد كانت استجابة المتعاملين هائلة منذ البدء في بيع التذاكر، داخل كرايستشيرش وخارجها، والطلب عليها في ازدياد».



دفعة كبيرة

من جانبه، رحّب عمدة مدينة كرايستشيرش، فيل موغر، بالركاب والطاقم. وقال: «تعد عودة طائرة (طيران الإمارات) A380 دفعة كبيرة لمدينتنا والجزيرة الجنوبية عموماً، وتجسد انفتاحنا للعمل والترحيب بالمسافرين بعد سنوات من قيود جائحة (كورونا)، وآمل أن يكون استئناف الخدمة نجاحاً حقيقياً لـ(طيران الإمارات)».



لحظة مهمة

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لمطار كرايستشيرش، جاستن واتسون، إن «عودة طائرة (طيران الإمارات) A380 لحظة مهمة لكرايستشيرش والجزيرة الجنوبية، إذ أن استئناف الخدمة اليومية يتيح لمواطنينا الوصول من مطارنا إلى عشرات المدن الأكثر شهرة في العالم والاستمتاع بفخامة وتميّز (طيران الإمارات)».

وأضاف: «بعد وصول طائرة (طيران الإمارات) A380 للمرة الأولى في أكتوبر 2016، كان الناس يأتون إلى المطار كل يوم للاستمتاع بمشاهدتها وتصويرها، لكن الجائحة أوقفت الخدمة مؤقتاً، واليوم نرحب بعودة الطائرة، مع العلم أن العديد من مواطنينا المتحمسين حاضرون هنا لاستقبال الطاقم والركاب».



توسيع الشبكة

ويأتي استئناف «خدمة دبي/ كرايستشيرش» في إطار توسيع سعة المقاعد عبر شبكة «طيران الإمارات» العالمية، التي تعززت بنسبة 31% (إجمالي المقاعد الكيلومترية المتاحة) منذ بداية السنة المالية. وشمل هذا التعزيز إعادة تشغيل طائرة الإمارات A380 بين دبي وأوكلاند من دون توقف في ديسمبر 2022.

كما أن عودة طائرة الإمارات A380 إلى كرايستشيرش تعد تطوراً مهماً لمنتجي الجزيرة الجنوبية، إذ تدعم «الإمارات للشحن الجوي» تصدير بين 15 و18 طناً من المنتجات يومياً عبر بحر تسمانيا إلى أستراليا ومختلف وجهات العالم.



مواعيد الرحلة

وتقلع رحلة «طيران الإمارات» رقم «ئي كيه 412» بطائرة A380 من دبي الساعة 10:15 صباحاً وتصل إلى سيدني في الساعة 7:00 صباح اليوم التالي. وتستمر الرحلة بعد ذلك، لتقلع من سيدني في الساعة 8:45 صباحاً، لتصل إلى كرايستشيرش في الساعة 1:55 بعد الظهر.

بدورها، تغادر رحلة العودة «ئي كيه 413» كرايستشيرش في الساعة 6:20 مساءً، لتصل إلى سيدني في الساعة 7:40 مساءً. وتواصل الرحلة خط سيرها إلى دبي في الساعة 9:45 ليلاً، لتصلها في الساعة 5:15 صباح اليوم التالي (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وسيدني وكرايستشيرش).