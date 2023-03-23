«دناتا» توسع شراكتها مع «أميركان إيرلاينز» في الهند

أعلنت «دناتا»، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، عن توسيع شراكتها طويلة الأمد مع «شركة أميركان إيرلاينز»، لدعم العمليات التجارية المتنامية للناقلة في الهند.

وأفاد بيان بأن «أميركان إيرلاينز»، التي تتخذ من تكساس مقراً لها، تشغل رحلات يومية بين نيويورك ودلهي، إضافة إلى تقديم خدمات محلية من خلال شراكتها مع «شركة إنديغو الهندية للطيران» IndiGo، كما أن لديها خططاً لمزيد من التوسع في السوق.



وبحسب البيان، ستوفر «دناتا لخدمات التمثيل» مجموعة شاملة من خدمات المبيعات والتسويق لـ«أميركان إيرلاينز» بصفتها وكيل المبيعات العام لها في الهند، كما ستعمل كحلقة وصل أساسية بين الناقلة والسوق المحلية، وتدعم عملياتها التجارية في السوق.

وستساعد شبكة «دناتا» وخبراتها الواسعة في تمثيل شركات الطيران والتسويق الواسع والمبيعات والخبرة التشغيلية، «أميركان إيرلاينز»، على تعزيز تواجدها في السوق لتلبية الطلب المتزايد سريعاً في جميع مناطق الهند.

يشار إلى أن «دناتا لخدمات التمثيل»، وهي جزء من «مجموعة دناتا للسفريات»، تعمل كوكيل عام لمبيعات «أميركان إيرلاينز» في دبي والإمارات الشمالية منذ أكثر من 45 عاماً.

وقال نائب رئيس الخدمات الجوية العالمية في «مجموعة دناتا للسفريات»، سايمون وودفورد، إن توسيع الشراكة مع «أميركان إيرلاينز» في الهند هو شهادة على التعاون الممتاز المستمر منذ نحو خمسة عقود.

وأضاف: «سنواصل العمل لضمان تحقيق الناقلة أهدافها التجارية، ودعم خططها للنمو في جميع أنحاء البلاد التي تسودها بيئة أعمال شديدة التنافسية».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمبيعات «أميركان إيرلاينز» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، توم لاتيج: «(دناتا) على دراية تامة بنموذج أعمالنا، ويسعدنا توسيع شراكتنا معها في الهند».