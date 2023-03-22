تعاونية الاتحاد توزع 22% أرباحاً نقدية على رأس المال القائم

أقرت الجمعية العمومية لتعاونية الاتحاد توزيع عائد نقدي على رأس المال القائم بنسبة 22%؜، وعائد على مشتريات المساهمين في التعاونية بنسبة 5%؜، حيث سيتم توزيع العائد على مشتريات المساهمين على شكل خصم على فاتورة مشتريات المساهم، وذلك لكل عملية شراء بنسبة 25% من قيمة فاتورة الشراء في حال كان مبلغ العائد على المشتريات أكبر من قيمة فاتورة الشراء إلى أن يتم تغطية مبلغ العائد على مشتريات المساهم بالكامل المخصص له، اعتباراً من تاريخ 12 أبريل 2023.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ41، الذي عقد في مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم بدبي أمس الثلاثاء، وتم خلاله المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2022، والمصادقة على نتائج أعمال تدقيق حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وعلى الميزانية العمومية وحسابات الأرباح عن السنة المنتهية في 2022/12/31.