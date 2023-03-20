«إمباور» تزوّد «شوبا هارتلاند» بـ 17 ألف طن تبريد

وقّعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، اتفاقية مع «شركة شوبا العقارية»، لتزويد مشروع «شوبا هارتلاند» بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة، وبطاقة تبريد تصل إلى 17 ألف طن.

وكجزء من الاتفاقية، ستزود «إمباور» خدمات تبريد المناطق ذات المستوى العالمي لثمانية أبنية في «شوبا هارتلاند»، من «محطة ميدان» التابعة للمؤسسة، ومن خلال توسيع شبكة خطوط الأنابيب المرتبطة بها.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، إن إضافة مشروع «شوبا هارتلاند» إلى محفظة تبريد «إمباور» يعكس ثقة المطورين العقاريين والمتعاملين في خدماتها الموثوقة، ويعزز من دورها في تقديم خدمات تبريد أكثر جودة، تتميز باستهلاك طاقة أقل بنسبة 50% من خدمات التبريد التقليدية المستخدمة حالياً.