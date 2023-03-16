«دانوب هوم» تقدّم عرض تسوق مجانياً

أعلنت شركة «دانوب هوم»، أمس، عن تقديم عرض لمختلف عملائها يتيح لهم فرصة التسوق مجاناً من 16 مارس إلى 19 مارس 2023، موضحة أنه يمكن للعملاء الاستفادة من قسائم «دانوب هوم» بقيمة 500 درهم على كل 500 درهم ينفقونها في صالات عرض الشركة الواقعة في منطقة البرشاء بدبي، إضافة إلى صالاتها في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والعين والفجيرة.

وأضافت أن هذا العرض المحدود يتوافر على التسوق عبر فئات مثل الأثاث الداخلي وأثاث الحدائق والأدوات الصحية والسيراميك والديكور وغيرها، ما يمنح العملاء فرصة لتجديد منازلهم لشهر رمضان بأفضل الأسعار.