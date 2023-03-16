افتتاح «جي 1 بيتش» في «لامير» ديسمبر 2023

أعلنت إدارة مشروع «جي1 بيتش» في «لامير»، الواجهة السياحية المقبلة التي تديرها «شركة ميريكس للاستثمار»، والتي تقع في قلب جميرا، عن تعيين «أركو تورنكي سوليشنز» مقاولاً رئيساً للمشروع، وتوحيد عقود التأجير.

إعادة التطوير

وأفادت في بيان بأن إعادة تطوير «لامير» المخطّط تحويلها إلى وجهة مُنتجعية على شاطئ البحر، تعكس التركيز الاستراتيجي، الذي تعتمده «ميريكس للاستثمار» لابتكار قيمة راسخة من خلال تحديد فرص السوق، وإعادة تقييم مفاهيم عروضها لتلبية احتياجات المتعاملين، في وقت سيقدم فيه مشروع «جي1 بيتش» في «لامير» تجربة متماسكة للمتعاملين، ونقاط تجمّع من شأنها أن تميّزه عن سواه من مناطق الجذب المنتشرة في دبي.

تأجير الواجهة

وبحسب البيان، فإن المرحلة الأولى من عملية تأجير هذه الواجهة البحرية، التي تمتد على طول 500 متر، اكتملت بنسبة تزيد على 90%، مع التأكيد على ضم مفاهيم مشوّقة تمهيداً لافتتاحها الكبير في ديسمبر 2023.

وتزخر عوامل الجذب الرئيسة في «جي1 بيتش» بمجموعة متنوّعة من المطاعم المميزة، التي تشمل عدداً من المؤسسات الحاصلة على مراتب متقدمة على لائحة «نجمة ميشلان»، واعتمادها مفاهيم غذائية أصلية، كما ستضم هذه الوجهة ثلاثة أندية شاطئية هي: «جي جي ريجولاتو»، «باولي»، و«سيرين بيتش باي غايا»، والتي ستوفر للزوّار تجربة لا تُنسى على شاطئ البحر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ميريكس للاستثمار»، شهرام شمسي: «تتمثل رؤيتنا لـ(جي1 بيتش) في إنشاء وجهة تستحق فعلاً الزيارة في دبي. ومن هذا المنطلق، فإننا نعمل على ابتكار تجربة متعاملين متماسكة، جنباً إلى جنب مع المستأجرين المتميزيّن لدينا».

«لا مير ساوث»

من جهة أخرى، تخضع «لامير ساوث» في الوقت الحالي إلى عملية إعادة تطوير بهدف إنشاء منطقة طعام فريدة تتميز بتجارب المأكولات على شاطئ البحر، إضافة إلى مطاعم مميزة. وسيكون مشروع «جي1 بيتش» في «لا مير» هو محور هذا التطوير، حيث يوفر إطلالات لا تحدّها حواجز على البحر وعروض للمأكولات والمشروبات الممتازة.

وبحسب الشركة، يجسد مشروع «جي1 بيتش» في «لامير» جوهر الريفيرا الفرنسية، حيث يقدم مزيجاً من الأناقة الراقية والفخامة الذي سيستقطب اهتمام السياح والمقيمين، مع وجود نادٍ شاطئي وممرات مغطاة، إضافة إلى رصيف للمراكب الصغيرة للوصول بالقارب.