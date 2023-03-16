«ديوا».. الثانية ضمن أكثر العلامات التجارية قيمة في «المؤسسات الخدماتية»

جاءت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في المرتبة الثانية، ضمن أكثر العلامات التجارية قيمة في قطاع المؤسسات الخدماتية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحسب مؤسسة «براند فاينانس» الاستشارية العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية، إذ ارتفعت قيمة العلامة التجارية للهيئة بنسبة 30%.

كما جاء العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، في المرتبة الثالثة، ضمن أفضل الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط في قائمة «حماة العلامات التجارية 2023» التي أصدرتها «براند فاينانس».

وتشير «براند فاينانس» إلى أن القادة الذين ينجحون في بناء إرث مستدام لمؤسساتهم هم الذين يتمكنون من تحقيق التوازن بين احتياجات المستثمرين والموظفين والمتعاملين والشركاء والجهات الحكومية والتنظيمية والإعلام.

وتستخدم «براند فاينانس» سجل الأداء المتوازن لقياس قدرة الرئيس التنفيذي على حماية العلامة التجارية للشركة، وتوفير قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

ويتضمن مؤشر حماية العلامة التجارية ثلاث ركائز أساسية تشمل: عوامل «الإنصاف» التي تعكس التصورات الحالية، وعوامل «الأداء» التي تعكس النتائج الملموسة لهذه التصورات، وعوامل «الاستثمار» التي تدعم الأداء المستقبلي. وتسترشد هذه الركائز الثلاث بمعايير فرعية مختلفة.

وتفوقت نتائج هيئة كهرباء ومياه دبي، خلال عام 2022، على نخبة الشركات الأوروبية والأميركية في العديد من مؤشرات الأداء الرئيسة، إذ بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 2.2%، مقارنة بنسبة تراوح بين 6 و7% في أوروبا والولايات المتحدة، ونسبة الفاقد في شبكات المياه 4.5%، مقارنة بـ15% في أميركا الشمالية.

كما حققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، إذ سجلت دبي متوسط 1.19 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة بـ15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.