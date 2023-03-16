«الاقتصاد» تستدعي 13.58 ألف سيارة منذ بداية 2023

أعلنت وزارة الاقتصاد عن استدعاء 13 ألفاً و584 سيارة من علامات: «مرسيدس بنز»، و«فورد»، و«جي إم سي» التجارية، بالتعاون مع وكالات السيارات في الدولة، وذلك منذ بداية عام 2023، بهدف تصليح عيوب تصنيعية.

وفصّلت الوزارة أنه تم استدعاء 13 ألفاً و233 مركبة من سبعة طرز لعلامة «مرسيدس بنز» التجارية للأعوام (2001–2011)، و(2012-2020)، و2021، المصنعة في ألمانيا، بالتعاون مع «مشاريع قرقاش» و«شركة الإمارات للسيارات».

وأرجعت «الاقتصاد»، الاستدعاء، إلى أسباب تتعلق بتسرب الماء عبر المناطق الخلفية للمركبة، والذي يتجمع بمرور الوقت في حوض العجلة الاحتياطية، فضلاً عن كون التلاصق بين اللوح الزجاجي وإطار فتحة السقف المتحرك غير مطابق للمواصفات، إضافة إلى كون التلاصق بين اللوح الواقع بين الزجاج الأمامي وفتحة السقف البانورامية في بعض السيارات من هذه الطرز غير مطابق للمواصفات كذلك.

وذكرت وزارة الاقتصاد كذلك أنه تم استدعاء 328 سيارة من علامة «فورد» الأميركية، طراز «إف – سيريز سوبر ديوتي» موديل عام 2016، والمُصنّعة في الولايات المتحدة، وذلك بالتعاون مع شركتي: «الطاير للسيارات» و«بريميير موتورز».

وأوضحت الوزارة: «قد يتسبب وجود فتحة في القسم الدوار أسفل مسمار منع الدوران، ببعض السيارات المشمولة بالاستدعاء، في دخول الغبار/الأوساخ إلى الأجزاء الداخلية من الزنبرك الساعي لعجلة القيادة، وهو ما قد يصاحبه ظهور أعراض تدريجية، بدءاً من تعطل ضوء عجلة القيادة، يليه تعطل مفاتيح التحكم في عجلة القيادة، ثم تعطل البوق، وانتهاءً بإضاءة مؤشر تحذير الوسادة الهوائية».

وأكدت أنه «في حال وقوع حادث قوي بما يكفي لفتح الوسادة الهوائية الأمامية للسائق، فسيحول هذا الخلل دون فتحها».

كما أعلنت وزارة الاقتصاد عن استدعاء 10 سيارات طراز «برونكو» من «فورد» موديل عامي (2021 و2022)، بالتعاون مع «الطاير للسيارات» و«بريميير موتورز».

وأرجعت الوزارة الاستدعاء إلى عدم تركيب حساسات الاصطدام الجانبية كما ينبغي في بعض السيارات المشمولة بالاستدعاء، ما قد يؤدي إلى فشلها في التعرف إلى بعض حالات الاصطدام الجانبي.

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الاقتصاد عن استدعاء 13 سيارة «جي إم سي ترين» لعام 2022 المصنعة في المكسيك، بالتعاون مع وكالتي «الكندي للسيارات» و«بن حمودة للسيارات».