افتتاح «جي 1 بيتش» في «لا مير» ديسمبر 2023

أعلنت إدارة مشروع «جي1 بيتش» في «لا مير»، الوجهة السياحية المقبلة التي تديرها «شركة ميريكس للاستثمار» والتي تقع في قلب جميرا، عن تعيين «أركو تورنكي سوليشنز» مقاولاً رئيسياً للمشروع، وتوحيد عقود التأجير.



إعادة التطوير

وأفاد بيان بأن إعادة تطوير «لا مير» المخطّط تحويلها إلى وجهة مُنتجعية على شاطئ البحر، تعكس التركيز الاستراتيجي الذي تعتمده «ميريكس للاستثمار» لابتكار قيمة راسخة من خلال تحديد فرص السوق، وإعادة تقييم مفاهيم عروضها لتلبية احتياجات المتعاملين، في وقت سيقدم فيه مشروع «جي1 بيتش» في «لا مير» تجربة متماسكة للمتعاملين ونقاط تجمّع من شأنها أن تميّزه عن سواه من مناطق الجذب المنتشرة في دبي.



تأجير الواجهة

وبحسب البيان، فإن المرحلة الأولى من عملية تأجير هذه الواجهة البحرية التي تمتد على طول 500 متر، اكتملت بنسبة تزيد عن 90%، مع التأكيد على ضم مفاهيم مشوّقة تمهيداً لافتتاحها الكبير في ديسمبر 2023.

وتزخر عوامل الجذب الرئيسية في «جي1 بيتش» بمجموعة متنوعة من المطاعم المميزة والتي تشمل عدداً من المؤسسات الحاصلة على مراتب متقدمة على لائحة «نجمة ميشلان» واعتمادها مفاهيم غذائية أصلية، كما ستضم هذه الوجهة ثلاثة نوادي شاطئية شهيرة: «جي جي ريجولاتو»، «باولي»، و«سيرين بيتش باي غايا»، والتي ستوفر للزوار تجربة لا تُنسى على شاطئ البحر.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ميريكس للاستثمار»، شهرام شمسي: «تتمثل رؤيتنا لـ(جي1 بيتش) في إنشاء وجهة تستحق فعلاً الزيارة في دبي. ومن هذا المنطلق، فإننا نعمل على ابتكار تجربة متعاملين متماسكة، جنباً إلى جنب مع المستأجرين المتميزيّن لدينا».



«لا مير ساوث»

ومن جهة أخرى، تخضع «لا مير ساوث» في الوقت الحالي إلى عملية إعادة تطوير بهدف إنشاء منطقة طعام فريدة تتميز بتجارب المأكولات على شاطئ البحر، إضافة إلى مطاعم مميزة. وسيكون مشروع «جي1 بيتش» في «لا مير» هو محور هذا التطوير، حيث يوفر إطلالات لا تحدّها حواجز على البحر وعروض للمأكولات والمشروبات الممتازة.

وبحسب الشركة، يجسد مشروع «جي1 بيتش» في «لا مير» جوهر الريفيرا الفرنسية، حيث يقدم مزيجاً من الأناقة الراقية والفخامة الذي سيستقطب اهتمام السياح والمقيمين، مع وجود نادٍ شاطئي وممرات مغطاة، إضافة إلى رصيف للمراكب الصغيرة للوصول بالقارب.