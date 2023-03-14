عمومية "العربية للطيران" تعتمد توزيع 15% أرباحاً نقدية

وافق مساهمو شركة العربية للطيران على توزيع أرباح بنسبة 15% من رأس المال للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022.

وأفاد بيان صادر اليوم، بأن ذلك جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقدته الشركة في مقرها الرئيس في بالشارقة.

ويعكس توزيع أرباح بقيمة 15 فلساً لكل سهم، الأداء المالي القوي للناقلة الجوية الاقتصادية.

وتأتي توصية مجلس الإدارة في أعقاب النتائج المالية القوية التي حققتها "العربية للطيران" خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022، إذ سجلت الشركة أرباحاً صافية قدرها 1.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 70% مقارنة بالعام 2021.

وإضافة إلى انتخاب الجمعية العمومية لأعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة، صادقت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وكذلك الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للفترة ذاتها.

كما صادقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وعيّنت مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية الجديدة وحددت أتعابهم.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران": "تمثل نتائجنا المالية للعام 2022 شهادة على تفاني موظفي مجموعة العربية للطيران والثقة العالية لمساهمينا".

وأضاف: "تعد ربحية الشركة لعام 2022 الأفضل في تاريخ مجموعة العربية للطيران، وتعكس قوة نموذج أعمالنا وصحة استراتيجية النمو التي نتبناها، ونحن ملتزمون بمواصلة تحقيق هذه النتائج ودفع كفاءة عملياتنا التشغيلية في مختلف قطاعات أعمالنا".