«ديوا» تكشف عن «كرة ذكية» منعت هدر 130 مليون غالون مياه في دبي

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عن أن تقنية «الكرة الذكية» التي تستخدمها حققت نتائج مهمة في الكشف عن التسريبات غير المرئية في خطوط نقل المياه المدفونة في باطن الأرض، والتي يصعب عادةً اكتشافها باستخدام التقنيات التقليدية.

وأفادت أنه ومنذ إطلاقها في إبريل 2021 وحتى نهاية 2022، أسهمت تقنية «الكرة الذكية» في الكشف عن 43 تسريباً في شبكة نقل المياه في دبي، ما أسهم في منع هدر 130 مليون غالون من المياه، وتحقيق وفورات مالية تصل إلى 5.2 ملايين درهم.



«الكرة الذكية»

ووفقاً لـ«ديوا»، تتكون تقنية «الكرة الذكية» من كرة صغيرة، بداخلها جهاز استشعار صوتي عالي الحساسية، يتم إدخالها في شبكة المياه، وتسير بسرعة تدفق المياه نفسه، حيث تلتقط الأصوات الصادرة عن تسريبات المياه أو جيوب الغاز، أو أي خلل في أنابيب المياه، والتي يتميز كل منها بخصائص فريدة.

وبعد استخراج الكرة، يتولى برنامج خاص معالجة المعلومات التي تم الحصول عليها باستخدام خوارزميات رياضية توضح الموقع الدقيق للتسريبات، أو جيوب الغاز، أو حالات الخلل خلال مرور الكرة داخل الأنابيب.

وتسير الكرة داخل أنابيب المياه بسرعة تصل إلى أكثر من ثلاثة كيلومترات في الساعة، أي إنه يمكنها فحص أكثر من 35 كيلومتراً من الأنابيب في اليوم الواحد دون التأثير على تدفق المياه.



تعزيز الكفاءة

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نولي أهمية كبرى لتعزيز الكفاءة في جميع عملياتنا عبر الاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه، لتوفير خدماتنا وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة».

وتابع: «إضافة إلى ضمان توفير إمدادات المياه على مدار الساعة والكشف المبكر عن التسريبات للحد من الهدر، تسهم تقنية (الكرة الذكية) في تقليل نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه في دبي، والتي وصلت إلى 4.5%، وتعد من أدنى النسب المسجلة على مستوى العالم».



نظام توزيع ذكي

وأشار الطاير إلى أن «نظام إدارة توزيع المياه الذكي» الذي أطلقته الهيئة يسهم في تعزيز أتمتة وكفاءة العمليات واعتمادية إمدادات المياه، إذ يعتمد على نظام مركزي للمراقبة والتحكم عن بعد على مدار الساعة، ومعدات وأنظمة ذكية مبتكرة، ووحدات تحكم طرفية يتم تركيبها على نقاط اتصال أنابيب النقل مع التوزيع وربطها مع أنظمة الإشراف والتحكم عن بعد للمياه (سكادا) ونظام إدارة هيدروليكي متطور، ما يحسّن دقة تحديد مواقع الأعطال وعزلها، علاوة على خفض النفقات.



نظام «سكادا»

من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس عبدالله عبيدالله، إن الهيئة تراقب شبكة نقل المياه وتتحكم بها عن بعد على مدار الساعة من خلال نظام «سكادا» المرتبط بأكثر من 8500 جهاز ذكي تم تركيبها على محطات الضخ والخزانات وشبكة أنابيب نقل المياه التي تمتد لنحو 16 كيلومتراً.

وأضاف أن تقنية «الكرة الذكية» تسهم في تقليل النفقات التشغيلية، إذ تتم معالجة التشققات الصغيرة في أنابيب نقل المياه، قبل أن يزداد حجمها وتتسبب في هدر كميات أكبر من المياه.