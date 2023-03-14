إطلاق مركز «إياكسل غلف لحاضنات الأعمال» في دبي

أطلقت شركة «إنديا إكسيليريتور» ــ برنامج مسرّعات الشركات الناشئة والشريك الوحيد لشبكة «غلوبال إكسيليريتور نتورك» العالمية في الهند ــ مركز «إياكسل غلف لحاضنات الأعمال» في دبي، وذلك بدعم من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

ويهدف المركز الذي يحظى باعتماد من مركز حمدان للإبداع والابتكار، إلى تعزّيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لازدهار المواهب العاملة في الشركات الناشئة، وذلك تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية «D33» التي تهدف إلى جعل دبي من أفضل المدن الاقتصادية في العالم.

ويقع مركز «إياكسل غلف» في قرية الأعمال بمنطقة ديرة في دبي، ويمتد على مساحة 3200 قدم مربعة، ليوفّر بيئة مثالية يتلقى فيها مؤسسو الشركات الناشئة برامج عملية متميزّة لمدة أربعة أشهر، تشمل التدريب على إدارة المخاطر وتنمية شركاتهم الناشئة.

كما سيوفر المركز العديد من فرص التوجيه والتواصل والحصول على التمويل.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن «دبي تزدهر اليوم بقدراتها وبنيتها التحتية المبتكرة، بفضل الجهود الحثيثة لقيادتنا الحكيمة، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي في طليعة أفضل المدن الاقتصادية في العالم».

وأضاف أن دخول «الحاضنة الجديدة (مركز إياكسل غلف لحاضنات الأعمال) إلى الإمارة سيشّكل مورداً ثميناً لرواد الأعمال والشركات الناشئة، لاسيما بالنسبة لأولئك القادمين من الهند، الذين يبحثون عن فرص للتوسّع عالمياً من دبي، البوابة الإقليمية إلى العالم».