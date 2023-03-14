«دناتا للتموين» تفتتح أول منشأة في مطار «صن شاين كوست» الأسترالي

وسّعت «دناتا»، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، حضورها في مجال تموين التجزئة في أستراليا، وذلك إثر فوزها بعقد لسنوات عدة مع «بونزا» Bonza، أحدث ناقلة جوية في أستراليا، لدعم عملياتها وخدماتها، بما في ذلك توفير قائمة طعام أسترالية 100% للناقلة عند الطلب.

وأفاد بيان بأن «دناتا للتموين» ستدعم عمليات «بونزا» من منشأة جديدة بالقرب من قاعدة الناقلة في مطار «صن شاين كوست»، وهي أول منشأة من نوعها في هذا المطار الذي يشهد تطوراً متواصلاً.

ووفقاً للبيان، فإن «دناتا للتموين» تدير حالياً 15 مرفقاً في أستراليا، بما فيها المركز الجديد، بفريق يضم 3000 من المتخصصين، ويقدمون خدمات تموين الطائرات.