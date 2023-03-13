سهم أدنوك للغاز تقفز بأكثر من 20% لـ2.8 درهم باللحظات الأولى

ارتفعت سهم أدنوك للغاز، عند الفتح في أول جلسة تداول لها في سوق أبوظبي المالي بتعاملات اليوم الاثنين بنسبة 20% ليصل سعره إلى 2.8 درهم مقابل سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.37 درهم.

وبدأ اليوم التداول على سهم "أدنوك للغاز" في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد اكتتاب عام أولي بلغ حجمه 2.5 مليار دولار، وسط إقبال قياسي من المستثمرين حول العالم.

وشهد الاكتتاب في طرح شركة "أدنوك للغاز"، إقبالا كبيرا من المستثمرين، حتى بعد رفع حجم الاكتتاب من 4 الى 5 بالمئة من أسهم الشركة، في استجابة للطلب القوي.

وبلغ حجم الطرح نحو 2.5 مليار دولار بعد تحديد السعر النهائي للسهم عند 2.37 درهم (0,645 دولار)، كما بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 50 مليار دولار.

وكان الاكتتاب العام لشركة "أدنوك للغاز" أكبر طرح أولي على مستوى العالم حتى الآن خلال عام 2023، وأكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ومع تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بخمسين مرة، بات الطلب على الطرح العام لأدنوك هو الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متجاوزا الرقم القياسي العالمي الذي سجلته شركة "أرامكو" السعودية قبل ثلاث سنوات والبالغ 29.4 مليار دولار.

وسيكون الاكتتاب العام الأولي لشركة "أدنوك للغاز" بداية سلسلة اكتتابات عامة أخرى في أبوظبي هذا العام.