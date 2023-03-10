نتائج استثنائية للشركات المدرجة حديثاً في سوق دبي المالي
حققت الشركات المدرجة حديثاً في سوق دبي المالي، نتائج استثنائية خلال العام الماضي، تصدرتها هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" بإيرادات وصلت إلى 27.35 مليار درهم ،بزيادة نسبتها 15%، فيما حققت الشركة صافي أرباح بلغ ثمانية مليارات درهم بنمو نسبته 22%.
وسجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، إيرادات بلغت 2.8 مليار درهم، بنمو نسبته 13.3% خلال العام الماضي، في حين بلغ صافي الأرباح مليار درهم، بارتفاع 7%.
من جهتها، حققت مجموعة "تيكوم"، إيرادات بقيمة 1.97 مليار درهم، بزيادة نسبتها 12%، بينما ارتفع صافي الأرباح 28% إلى 726 مليون درهم.
وزادت إيرادات شركة "سالك" بنسبة 11.8% إلى 1.9 مليار درهم، بينما حققت صافي أرباح خلال النصف الثاني من العام الماضي، بقيمة 529 مليون درهم بنمو 55.8%.
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