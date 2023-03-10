«اتصالات من &e» تختار «آي بي إم» لتعزيز معايير الاستدامة في أعمالها

أعلنت شركتا «اتصالات من &e» و«آي بي إم» (IBM) الأميركية المدرجة في بورصة نيويورك، عن تعاونهما للاستفادة من البرمجيات الخاصة بالاستدامة التي توفرها «آي بي إم»، لتعزيز استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لـ«اتصالات من &e».

وأفادت «اتصالات من &e»، في بيان أمس، بأن هذا التعاون يهدف إلى تحديد أهداف واضحة لاستراتيجية الشركة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتهدف «اتصالات من &e» إلى وضع أسس متينة لمعايير الاستدامة، وتحديد أهداف استراتيجيتها للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وذلك من خلال تحديد مسار لتحقيق هذه الأهداف باستخدام تقنيات معينة.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في «اتصالات من &e»، خالد مرشد: «نتطلع إلى الاستفادة من تقنيات (آي بي إم) الرائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، واستكشاف فرص جديدة لمواصلة تبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة في نموذج أعمالنا».