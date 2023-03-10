«دراجون أويل» تستهدف رفع إنتاجها إلى 200 ألف برميل في 2024

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل» منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي، علي راشد الجروان، عن أن الشركة استطاعت الوصول بإنتاجها الحالي إلى 175 ألف برميل نفط يومياً من كامل عملياتها الخارجية، فيما تستهدف الوصول إلى 200 ألف برميل خلال عام 2024.

وقال الجروان لـ«الإمارات اليوم»، خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة في دبي أمس، للإعلان عن إطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك»، في الفترة من 13 إلى 15 مارس بمركز دبي التجاري العالمي، إن إجمالي عمليات الإنتاج بالشركة خلال عام 2021 لم تتجاوز 161 ألف برميل يومياً، فيما عملت على الرفع التدريجي في عمليات الإنتاج، حيث تعتزم الوصول إلى معدلات أكبر من الإنتاج، متوقعاً أن تصل إلى قدرة 300 ألف برميل بحلول عام 2026.

وأضاف أن عمليات الشركة حالياً تتركز في ثلاثة مناطق رئيسة في العالم هي تركمانستان والعراق ومنطقة خليج السويس في مصر، لافتاً إلى أن الشركة تدرس فرص التوسعات الإقليمية وعمليات الاستحواذ المناسبة لعملياتها خلال الفترة المقبلة.