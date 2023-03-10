دبي تستضيف أول ندوة في العالم حول الألماس المصنّع معمليّاً

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن استضافة الندوة الافتتاحية للألماس المصنّع معملياً في دبي.

وأفاد المركز في بيان أمس، بأنه من المقرر عقد الندوة في 10 يوليو 2023، مشيراً إلى أنها ستشكل فرصة مناسبة والأولى من نوعها في العالم للوقوف على التحديات الفريدة التي تواجهها هذه الصناعة الناشئة القائمة على التكنولوجيا وإزالة الحواجز التي تحول دون نموها.

وسيجمع «دبي للسلع» قادة عالميين في مجال التكنولوجيا والألماس المصنع معمليّاً بمن فيهم خبراء في القطاع وتجار التجزئة وممثلين عن مؤسسات مالية ومسؤولين حكوميين وعاملين ومصنعين في قطاع الألماس المعملي، حيث سيتعاون المشاركون لوضع أسس وإجراءات تدعم نجاح القطاع على المدى الطويل.