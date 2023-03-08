«مبادلة» و«ستون بوينت» تشتريان حصة أقلية في شركة تأمين أميركية

أعلنت شركة «مبادلة للاستثمار» عن دخولها في شراكة مع «ستون بوينت كابيتال»، العاملة في مجال الاستثمار الخاص، إلى جانب مستثمرين آخرين، لشراء حصة 20%، بقيمة 1.95 مليار دولار، في «ترويست إنشورانس هولدنقس إنك»، التابعة لشركة «ترويست فاينانشيال كوربريشن».

وأفاد بيان صادر، أمس، بأن شركة «ترويست إنشورانس هولدنقس»، التي يوجد مقرها في مدينة تشارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، سادس أكبر شركة تأمين في الولايات المتحدة ولديها أكثر من 240 مكتباً من خلال الشركات التابعة لها.

وتمثل هذه الصفقة قيمة إجمالية قدرها 14.75 مليار دولار بالنسبة لـ«ترويست إنشورانس هولدنقس».

وعند اكتمالها، الذي يتوقع أن يتم في الربع الثاني من العام الجاري، ستمتلك «ترويست» 80% من شركة «ترويست إنشورانس هولدنقس»، والتي ستظل مساهماً مهماً لـ«ترويست» ومساهميها.