صافي أرباح "الإمارات العالمية للألمنيوم" يرتفع 34% إلى 7.4 مليارات درهم في 2022

حققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم صافي ربح قياسي خلال العام الماضي، بلغ 7.4 مليارات درهم، بزيادة قدرها 34% مقارنة بـ5.5 مليارات درهم خلال العام 2021 وذلك وفقا للنتائج المالية للشركة.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بلغت 12.4 مليار درهم خلال عام 2022 بارتفاع نسبته 37% مقارنة مع تسعة مليارات درهم ارباحا حققتها الشركة عام 2021.

وبلغ هامش الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 36%، فيما يمثل أحد أعلى الهوامش بين شركات الألمنيوم على مستوى العالم.

وحققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إنتاجاً قياسياً في كل مراحل سلسلة القيمة الخاصة بالألمنيوم بدءاً من التعدين ووصولاً للمعدن.

وارتفعت صادرات "البوكسيت" من غينيا بنسبة 16% لتصل إلى 14 مليون طن متري رطب.

وأسهمت "غينيا ألومينا كوربوريشن"، شركة تعدين البوكسيت التابعة لـ"الإمارات العالمية للألمنيوم"، في الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة بحوالي 507 ملايين درهم.

وأنتجت مصفاة الطويلة للألومينا 2.43 مليون طن من الألومينا، بزيادة قدرها 5% مع تلبية 47% من إجمالي متطلبات شركة الإمارات العالمية من الألومينا، كما أسهمت في الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة بحوالي 919 مليون درهم.

ووصل إنتاج المعدن المصهور لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى مستويات قياسية بلغت 2.65 مليون طن.

وخلال عام 2022، تجاوز إنتاج الشركة من المعدن المصهور 40 مليون طن منذ بدء تشغيل مصهر جبل علي عام 1979.

وبلغت نسبة صافي ديون الشركة إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.1 في نهاية العام 2022، مقارنة بـ 2.4 في نهاية العام 2021، في حين تواصل الشركة تقليص المديونية لتعزيز المركز المالي.

ودفعت الشركة توزيعات أرباح للمساهمين بقيمة 3.7 مليارات درهم، تتكون من توزيعات أرباح مرحلية قدرها 2,2 مليار درهم في يوليو، وتوزيعات أرباح نهائية بقيمة 1.5 مليار درهم بعد نهاية عام 2022، ما يجعل توزيعات الأرباح للعام 2022 هي الأكبر في تاريخ شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وارتفعت إيرادات "الإمارات العالمية للألمنيوم" بنسبة 36% لتصل إلى 34.6 مليار درهم، فيما زاد النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية بنسبة 70% ليبلغ 12.7 مليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"الإمارات العالمية للألمنيوم"، عبدالناصر بن كلبان: "تمكنت شركتنا من تحقيق أقوى نتائج مالية منذ تأسيسها معتمدةً أعلى المعايير في ما يخص سلامة الموظفين، والتميز التشغيلي، والتكاليف، والعلاقة المتينة مع عملائنا في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "نتوقع أن ينمو الطلب على الألمنيوم في جميع أنحاء العالم خلال العقدين القادمين نظراً للدور الجوهري الذي يساهم فيه هذا المعدن نحو الاستدامة و التقليل من الانبعاثات الكربونية".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، زهير الرجراجي: "فخورون بهذه النتائج التي تعكس قدرة الشركة على الاستفادة من فرص السوق وتوليد القيمة، كما أنها دليلٌ على نجاح برنامج التحول الذي حقق وفورات إضافية في القيمة بلغت حتى الآن حوالي 1.7 مليار دولار خلال ثلاث سنوات".

وأضاف: "نتوقع نمو الطلب العالمي على الألمنيوم بنسبة تتراوح بين 1و2% خلال العام 2023، وأكثر من ذلك بكثير خلال العقود المقبلة، حيث سيكون الجزء الأكبر من الطلب الجديد على الألمنيوم الثانوي والألمنيوم الأساسي منخفض الكربون، والذي ستكون له الأولوية.