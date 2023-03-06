إطلاق «ميكونوس» و«سانتوريني» بقيمة 320 مليون درهم في دبي

شهدت إمارة دبي، إطلاق مشروعَين سكنيين هما «سانتوريني» و«ميكونوس» وتنفذهما شركة «سمانا للتطوير العقاري» بقيمة 320 مليون درهم في مدينة دبي للاستوديوهات. وتصميم الجزيرتين مستوحى من جزيرتي «سانتوريني» و«ميكونوس» في اليونان.

ويُشكّل المشروعان أول مشاريع «سمانا للتطوير العقاري» ضمن 12 مشروعاً، تم التخطيط لإطلاقها هذا العام. ومن المقرر تسليم «سامانا سانتوريني» في أبريل 2025، فيما سيجري تسليم «سامانا ميكونوس» في يوليو 2025.

ويمتد مشروع «سمانا سانتوريني» البالغة قيمته 150 مليون درهم على 193927 قدماً مربعة، وهو مشروع سكني من الفئة G+4. يضم المشروع 157 استوديو، وشققاً مؤلفة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث مع حمامات سباحة خاصة.

ويعتبر «سمانا ميكونوس»، البالغة قيمته 170 مليون درهم من الفئة «G+5» ويضم 198 وحدة.