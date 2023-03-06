الشارقة تعرض تجاربها السياحية في «بورصة برلين للسفر»

تستعد إمارة الشارقة لعرض تجاربها السياحية المميزة والأصلية في «معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر»، أحد أكبر المعارض السياحية المتخصصة، وأكثرها أهمية في العالم، الذي يقام في العاصمة الألمانية برلين، في الفترة من 7-9 مارس، حيث يشارك تحت مظلة جناح الشارقة مع «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» أكثر من 15 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، في مجالات وقطاعات مختلفة، لعرض الجوانب المتنوعة والمزايا الحيوية للإمارة، وتسليط الضوء على التراث الثقافي الغني للإمارة، وطبيعتها الاستثنائية، ووجهاتها العائلية والترفيهية والسياحية الرائدة، في مختلف أنحاء الإمارة، على امتدادها الجغرافي الكبير، من قلب المدينة، حتى المنطقة الوسطى، إلى المنطقة الشرقية.

وحول أهمية مشاركة الشارقة في المعرض، قال رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، خالد جاسم المدفع: «ازداد عدد نزلاء الفنادق في إمارة الشارقة القادمين من القارة الأوروبية، لاسيما من ألمانيا، الذين يقصدون الإمارة خلال السنوات القليلة الماضية، بزيادة قدرها 31%، مقارنة مع عام 2021، ما يدل على أن الإمارة هي واحدة من أكثر الوجهات المفضلة للسياح الأجانب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن قطاع السياحة فيها يشهد تطوراً ملحوظاً باستمرار، لتلبية احتياجات واهتمامات وشغف جميع السياح من مختلف أنحاء العالم».