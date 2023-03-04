«طيران الإمارات» و«الخطوط الفلبينية» تبرمان شراكة «إنترلاين»

وقعت شركة طيران الإمارات والخطوط الجوية الفلبينية، اتفاقية «إنترلاين» لتعزيز الاتصال لمسافري كلتا الناقلتين إلى نقاط جديدة على شبكتيهما عبر مانيلا ودبي، باستخدام تذكرة واحدة وسياسة أمتعة واحدة.

وأوضحت «طيران الإمارات» في بيان أمس، أن شراكة الـ«إنترلاين»، التي أصبحت الآن سارية المفعول، تتيح لركابها الوصول إلى 19 وجهة في الفلبين تديرها الخطوط الجوية الفلبينية، بما في ذلك سيبو وكاجايان دي أورو وباكولود وكوتاباتو ودافاو وإيلويلو وكاليبو وغيرها، إضافة إلى اثنتين من النقاط الإقليمية الآسيوية عبر مانيلا.

ويستفيد ركاب الخطوط الفلبينية أيضاً من الوصول إلى شبكة «طيران الإمارات» العالمية والاتصال بسلاسة مع 21 مدينة تخدمها «طيران الإمارات» في أوروبا، مثل لندن وروما وفرانكفورت وبرشلونة وباريس، وفي الشرق الأوسط مثل الكويت وجدة ونقاط أخرى في إفريقيا.

ويمكن حجز خطط السفر على الموقعين (emirates.com) و(philippineairlines.com) وتطبيقات «طيران الإمارات» و«PAL» للهواتف المحمولة أو عبر وكلاء السفر عبر الإنترنت والوكلاء المعتمدين.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، إن «الفلبين واحدة من أسواقنا القوية، ويسعدنا توقيع اتفاقية (إنترلاين) مع الناقلة الوطنية لتلك الدولة».

وأضاف أن «هذه الشراكة مع الخطوط الفلبينية تساعد على فتح مسارات جديدة للتجارة والسياحة وتوسيع تواجد (طيران الإمارات) في شرق آسيا».