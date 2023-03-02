"الامارات لحماية المستهلك" تطلق مبادرة للتوعية ومكافحة الغش التجاري

أطلقت جمعية الامارات لحماية المستهلك، مبادرة تحت شعار "مسؤوليتنا حماية"، وذلك بهدف المساهمة في نشر الوعي بحقوق المستهلك، إضافة إلى مكافحة الغش التجاري على اختلاف أساليبه وأنواعه.

وأشارت على هامش مؤتمر صحافي عقدته في دبي أمس، إلى أن تعتزم إطلاق مشروع "اللوحة التوعوية" المرافقة للحملة، التي يصل طولها إلى 100 متر وارتفاعها 10 أمتار، وسيتم إطلاق اللوحة على شارع الاتحاد بين إمارتي دبي والشارقة، خلال بداية مايو المقبل لدعم الحملة التوعوية والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع.

وبدوره، قال، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد خليفة المهيري إن "دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة استطاعت تحقيق قفزات اقتصادية نوعية، جعلت منها محط أنظار العالم، ووجهة مهمة للمستثمرين ورواد الأعمال ومختلف العلامات التجارية العالمية، ومواكبة لهذه القفزات عملت الدولة على خلق بيئة آمنة للمستهلك، تضمن حقوقه وتعرف بواجباته أيضاً، كما حرصت على توفير كافة المعلومات الصحيحة الخاصة بمختلف أنواع السلع التي يشتريها المستهلك أو يستخدمها بالإضافة إلى حرصها على جودة الخدمات التي يتلقها في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية".

وأضاف إن "إطلاق حملة "مسؤوليتنا حماية" تستهدف تعزيز وعي المستهلك بحقوقه في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختيارات الواعية بين السلع والخدمات، وأن يكون مُدركاً لحقوق المُستهلك الأساسية ومسؤولياته وكيفية استخدامها، بالإضافة إلى حمايته من الغش التجاري على اختلاف أشكاله وأساليبه".

وأشار إلى أن "إطلاق اللوحة التوعوية جاء بهدف دعم الحملة وإيصال رسائل وأهداف جمعية الإمارات لحماية المستهلك إلى كافة شرائح المجتمع".

ومن جهته، قال أمين السر في جمعية الامارات لحماية المستهلك، محمد عبد الله النقبي، إن "الجمعية تعمل على دعم الوعي لحماية المستهلك، كما تشارك في حل المشكلات التي تتعلق بالمستهلكين في قطاعات مختلفة عبر مسارات مختلفة سواء عبر الطرق الودية أو من خلال التعاون والتنسيق مع الدوائر المحلية والاتحادية المختلفة".