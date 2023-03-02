94.3 مليار درهم الإنفاق المتوقع على صيانة محركات الطائرات في الإمارات

توقعت شبكة «أفييشن ويك» المتخصصة في بيانات الطيران، أن يصل حجم الإنفاق على قطاع عمليات الصيانة والإصلاح والعمرة في السوق الإماراتية إلى 52 مليار دولار (190.8 مليار درهم) خلال الفترة من عام 2023 إلى 2032، موضحة أن صيانة المحركات تشكل الجزء الأكبر منه، بنحو 49% بقيمة تصل إلى 25.7 مليار دولار (94.32 مليار درهم).

وكشفت التوقعات أن نسبة مكونات المحركات تمثل 16% من إجمالي حجم السوق بقيمة 8.49 مليارات دولار (31.1 مليار درهم)، فيما تستحوذ عمليات التعديل للمحركات على نسبة 15% من الإجمالي بقيمة 8.03 مليارات دولار (29.4 مليار درهم)، في حين سيصل حجم الطلب على صيانة الأجزاء إلى نحو 6.99 مليارات دولار (25.6 مليار درهم) بنسبة 13%، بينما يصل حجم سوق صيانة هياكل الطائرات الثقيلة إلى 2.9 مليار دولار (10.6 مليارات درهم).

وأظهرت البيانات، التي نشرت على هامش معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، الذي اختتم فعالياته في دبي اليوم، أن إصلاح المحركات والصيانة الخفيفة من الفئة «سي» سيستحوذ على الحصة الأكبر من حجم الطلب في السوق الاماراتية خلال 10 سنوات، بنسبة 44% و38% على التوالي.

وبحسب البيانات من المتوقع أن تشهد دولة الإمارات خلال الفترة من 2023 إلى 2032 طلبا إجماليا يصل إلى 2486 عملية صيانة للمحركات على اختلاف أنواعها و2128 عملية صيانة من الفئة «سي» و539 عملية صيانة من الفئة «دي»، إضافة الى 390 فحص استهلاك أجزاء المحرك ذات العمر المحدد «LLP».

إلى ذلك، توقعت شركة «إيرباص» في تقريرها الأخير بعنوان «توقعات الأسواق العالمية»، طلب شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، التي تُعدّ موطناً لبعض أكبر شركات الطيران في العالم، ما يصل إلى 3020 طائرة ركاب وشحن جديدة بحلول عام 2040، ليرتفع بذلك إجمالي أسطول الطائرات في المنطقة إلى 3210 طائرة مقارنة بأسطول الطائرات لعام 2019 والبالغ 1300 طائرة.

وسيؤدي هذا النمو في أسطول شركات الطيران إلى تعزيز نمو قطاع خدمات الطيران في الشرق الأوسط على نحو كبير خلال السنوات العشر المقبلة، إذ تتوقع «إيرباص» أن يشهد قطاع خدمات الطيران في الشرق الأوسط نمواً سنوياً بواقع 4.7% حتى عام 2041، ليتجاوز المتوسط العالمي البالغ (3.7%).