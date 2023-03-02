زيادة أعداد المسافرين عبر مطار الشارقة 13% في يناير

قال رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، علي سالم المدفع، إن مطار الشارقة الدولي سجل نمواً بنسبة 13% في أعداد المسافرين خلال يناير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، مشيراً إلى أن المطار يستهدف نمواً بنسبة تتجاوز حاجز الـ5% لإجمالي أعداد المسافرين خلال العام الجاري ككل، وذلك بعد أن سجل المطار نحو 13 مليون مسافر العام الماضي، مقارنة بسبعة ملايين مسافر العام السابق، بنسبة نمو بلغت نحو 85%.

وأضاف المدفع أن المطار استقطب خلال العام الماضي ست شركات طيران جديدة للمسافرين برحلات أسبوعية منتظمة، مع إضافة وجهات جديدة لشركات الطيران العاملة في المطار.

وبيّن المدفع في تصريحات لوسائل الإعلام، على هامش ملتقى تكريم شركائها الاستراتيجيين في الشارقة أمس، أن النتائج القياسية التي حصدها مطار الشارقة لعام 2022 تمثل إنجازاً بارزاً وقفزة نوعية.

وأكد أن «تلك النتائج الاستثنائية تدعم توجهاتنا الاستراتيجية في تنشيط قطاع السفر بإمارة الشارقة، بالتوازي مع تطلعاتنا نحو تقديم مستوى فريد من الخدمات للمسافرين».

وقال المدفع: «من شأن ذلك أن يعزّز استثماراتنا نحو زيادة القدرة الاستيعابية للمطار، وإغناء شبكة الوجهات السياحية في سبيل محاكاة زيادة الطلب على قطاع السفر والشحن الجوي، وتلبية حاجات وتوقعات المسافرين بكفاءة وجودة عالية».

وتابع أنه «لم يكن مطار الشارقة ليحقق هذه الإنجازات لولا كفاءة موارده البشرية وبنيته التحتية المتطورة»، لافتاً إلى أن توقعات النمو للعام الجديد يدعمها التنسيق المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين، وأيضاً حركة النشاط الاقتصادي التي تشهدها دولة الإمارات والحركة السياحية، ما ينعكس على نتائج المطارات بشكل عام.

وأوضح المدفع، أن نسبة التوطين في إدارات مطار الشارقة الدولي تبلغ 74%، مقابل نسبة تصل إلى 95% في الإدارات العليا، مشيراً إلى أن المطار يواصل جهوده لرفع معدلات التوطين في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه بحكم الموقع الجغرافي، يعتمد مطار الشارقة الدولي على الخطوط الإقليمية بشكل أساسي في خدمة أسواق المنطقة، والناقلات الجوية التي تشغل رحلاتها ضمن نطاق يصل إلى نحو خمس ساعات في المتوسط، مضيفاً أن المطار يتطلع إلى خدمة السوق الصينية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، عبر شركة العربية للطيران.

وذكر المدفع أن المطار يتطلع أيضاً إلى خدمة المزيد من الأسواق في أوروبا وشرق آسيا.

وبيّن أن إجمالي مناولة الشحن عبر مطار الشارقة خلال عام 2022، ارتفع إلى 170 ألف طن، بنمو 21.20%، مقارنةً بـ140 ألف طن خلال عام 2021.