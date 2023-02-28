"مودرن دبلوماسي": دبي من أفضل مدن العالم للعيش والسياحة والاستثمار

وصفت مجلة مودرن دبلوماسي الأوروبية، إمارة دبي بأنها واحدة من أفضل مدن العالم لأغراض متنوعة منها العيش والسياحة والاستثمار.

وقالت المجلة إن الإمارة تتمتع ببيئة اجتماعية واقتصادية وخدمية قوية تتيح للمقيمين والمستثمرين بها العديد من المزايا التي لا تتوافر في أماكن أخرى من العالم، بما في ذلك دول بأكملها، وفق ما نقله المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه على "تويتر".

مجلة #مودرن_دبلوماسي تصف #دبي بأنها واحدة من أفضل مدن العالم لأغراض متنوعة، منها العيش والسياحة والاستثمار، إذ تتمتع المدينة ببيئة اجتماعية واقتصادية وخدمية قوية تتيح للمقيمين والمستثمرين بها العديد من المزايا التي لا تتوافر في أماكن أخرى من العالم، بما في ذلك دول بأكملها. pic.twitter.com/Xm6R1JpFMf — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 28, 2023