«كيو القابضة» توقّع اتفاقية مع «أبوظبي للمقيمين» لتحفيز الاستثمار

أعلنت شركة «كيو القابضة» عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع مكتب أبوظبي للمقيمين التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بهدف الترويج للاستثمار العقاري، وتعزيز التطوير المجتمعي في أبوظبي.

وذكر بيان صادر أمس، أنه بموجب الاتفاقية، سيقدم مكتب أبوظبي للمقيمين الدعم من خلال تقديم طلبات الترشيح للإقامة الذهبية في أبوظبي لجميع العملاء والمستثمرين في مشروع «ريم هلز» في جزيرة الريم بأبوظبي، أحد مشروعات «كيو للعقارات»، التابعة لـ«كيو القابضة»، عند شراء أي عقار بقيمة مليوني درهم أو أكثر.

وقال المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين، حارب المهيري: «الاتفاقية مع (كيو القابضة) تعكس جهود إمارة أبوظبي نحو بناء مجتمع شامل للجميع من خلال تشجيع المقيمين الحاليين والجدد على الاستقرار في الإمارة».

وأضاف أن «الاتفاقية تقدم خدمات وبرامج متنوعة من شأنها توفير فرص استثمارية مهمة لاستقطاب واستبقاء المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب في أبوظبي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «كيو القابضة»، ماجد عودة، إن «هذه الخطوة تأتي تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، الرامية إلى جذب الاستثمارات إلى الدولة، وتوفير بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، كما تسهم في توسيع آفاق أعمالهم من خلال حصولهم على الإقامة الذهبية».