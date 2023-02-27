5 أبراج في «بحيرات جميرا» الأكثر طلباً لاستئجار المكاتب

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم» أفضل المباني التجارية في منطقة «أبراج بحيرات جميرا»، التي توفر مكاتب للإيجار ومتوسط إيجارها السنوي. وأوضح التقرير الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن أبراج «بحيرات جميرا» تعد من أكثر المناطق طلباً للسكن واستئجار المكاتب في دبي، فهي مميزة لمن يرغب في الإقامة والعمل في مكان واحد، إضافةً لما تتمتع به المنطقة من مرافق وإطلالات على الواجهة المائية. وأشار إلى أبرز خمسة أبراج توفر مكاتب للإيجار في أبراج بحيرات جميرا، والتي ضمت «بريتوني تاور، خور الجميرا X3، أبراج أرمادا، برج فورتشن، ذا دوم».

«بريتوني تاور»

حسب التقرير، احتل برج «بريتوني تاور» (برج نجمة دبي سابقاً) المركز الأول في قائمة مبانٍ تجارية لاستئجار مكاتب في أبراج بحيرات الجميرا. ولفت إلى أن «بريتوني تاور» تم إنشاؤه من قِبل شركة «نخيل» العقارية، إحدى أكبر الشركات على مستوى الشرق الأوسط، حيث يتكون من 46 طابقاً فوق الأرض وثلاثة طوابق سفلية، كما يشتمل على شقق سكنية ومكاتب تجارية فاخرة. ويزخر البرج بمرافق خدمية وترفيهية، منها قاعات للفعاليات، وصالة رياضية، وبركة سباحة، ومنطقة لعب آمنة للأطفال، وخدمات الأمن المتوافرة يومياً، وعلى مدار الساعة. ويبلغ متوسط إيجار مكاتب في «بريتوني تاور» نحو 89 ألف درهم سنوياً.

«خور الجميرا X3»

وأوضح تقرير «بيوت» أن «خور الجميرا X3» جاء في المركز الثاني بقائمة أكثر المباني التجارية طلباً لاستئجار المكاتب في «أبراج بحيرات» الجميرا، الذي يُعدّ من الأبراج المميزة على الصعيد التجاري والسكني. وما يميز البرج هو إحاطته بثلاث بحيرات صناعية هي «بحيرة الماس الغربية، بحيرة الماس الشرقية، بحيرة جي إل تي»، إضافة إلى حديقة كبيرة.

ويتكون البرج من 55 طابقاً، والعديد من المرافق، منها مواقف للسيارات، ومرافق فاخرة للياقة البدنية، إلى جانب المحال التجارية، والمطاعم والمقاهي، وخدمات أمنية رفيعة المستوى، وخدمات الصيانة العامة. وتتوافر مكاتب للإيجار في «خور الجميرا X3» بمساحات طابقية عديدة، بمتوسط إيجار يبلغ 94 ألف درهم سنوياً.

«أبراج أرمادا»

وتأتي في المركز الثالث «أبراج أرمادا»، التي تتألف من ثلاثة أبراج متعددة الاستخدامات، جميعها مجهزة بطرق عصرية وبمستوى عالي الجودة، لتلبي احتياجات السكان. وتتوافر مكاتب تجارية في «أبراج أرمادا» بمساحات مختلفة، منها ما هو مجهز بالكامل، وأخرى مجهزة بتشطيبات أساسية، وتتميز المكاتب التجارية في هذه الأبراج بإطلالاتها على «دبي مارينا» من نوافذها الممتدة من الأرضية حتى السقف، كما تم تجهيز المكاتب بتشطيبات تناسب الشركات التي تفضل اختيار الأثاث والتصاميم الداخلية التي تلائمها. ويبلغ متوسط الإيجار في «أبراج أرمادا» ما يقارب 98 ألف درهم سنوياً.

«برج فورتشن»

يأتي برج «فورتشن» في المركز الرابع ضمن أفضل الأبراج التي توفر مكاتب للإيجار في أبراج «بحيرات الجميرا»، ويشتمل البرج على 250 مكتباً و15 محلاً تجارياً بمساحات مختلفة.

ويتميز كل مكتب بتشطيباته ذات الجودة العالية، والإطلالات المميزة التي توفرها النوافذ الكبيرة على «دبي مارينا» وشارع الشيخ زايد، في حين يبلغ متوسط الإيجار نحو 109 آلاف درهم سنوياً.

«ذا دوم»

حسب التقرير، جاء برج «ذا دوم» ضمن أفضل الأبراج التي توفر مكاتب تجارية، وهو عبارة عن برج تجاري يقع في شارع السرايات، ما يعني سهولة الوصول إلى شارع «الشيخ زايد E11»، ويتكون البرج من 41 طابقاً، تشتمل على مكاتب ومحال تجارية فخمة ذات مساحات مختلفة، وبأسعار تناسب الجميع. وتتوافر مكاتب للإيجار في «ذا دوم» بمتوسط سعر يبلغ نحو 112 ألف درهم سنوياً.

أبراج «بحيرات جميرا» مميزة لمن يرغب في الإقامة والعمل في مكان واحد.