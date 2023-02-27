جمارك دبي تنظم منتدى نوعياً متخصصاً للذكاء الاصطناعي

واصلت جمارك دبي، فعالياتها في شهر «الإمارات للابتكار 2023»، بتنظيم منتدى عبر تقنية الاتصال المرئي حول «تمكين الذكاء الاصطناعي»، بإشراف من إدارة ابتكار الخدمات وإدارة تقنية المعلومات، وبمشاركة مختصين في هذا المجال يمثلون كبرى الشركات العالمية للبيانات والتقنيات الذكية.

وأكد المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، في الكلمة الافتتاحية للمنتدى أن «دولة الإمارات تُدرك أهمية تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها الإيجابي في إحداث طفرة تطويرية في أساليب تقديم الخدمات الحكومية، وتعمل الدولة جاهدةً على تسريع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي».

وقال: «نحرص في جمارك دبي وبصفة مستمرة على تطوير برامجنا وأتمتة الإجراءات الجمركية وتسخير كل التقنيات المتطورة لتسهيل العمليات التجارية وزيادة العائد على المردود منها، حيث تبنت الدائرة سياسة استدامة الاستثمار في التقنية والتي حظيت بإشادة واسعة من منظمة الجمارك العالمية، وصندوق النقد الدولي، الذي وصف جمارك دبي بأنها رائدة عالمياً في الاتجاه إلى التقنيات الحديثة والرقمنة في تشغيل عملياتها، ولتعزيز دورنا العالمي في مجال التطوير الجمركي، ونتطلع إلى أن يخرج المنتدى بتوصيات من شأنها تعزيز قدرات وإمكانات المؤسسات، وزيادة كفاءة الأعمال وسرعة التنفيذ في تقديم خدماتها الذكية عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي».

وأضاف أن «الذكاء الاصطناعي مكون رئيس في استراتيجية الابتكار التي تنهجها الدائرة ضمن خطتها الاستراتيجية 2021-2026، ونعمل على دمج تطبيقات تقنية الذكاء الاصطناعي ضمن أهداف التحول الرقمي لجعل خدماتنا وإجراءاتنا أسرع وأكثر ذكاءً وفعالية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، من خلال دعم كفاءة تقييم المخاطر المرتبطة بتخليص الشحنات والبضائع والأشخاص في العمل الجمركي، وأنجزت الدائرة في عام 2022 نحو 22.5 مليون بيان جمركي، وذلك بفضل أنظمتنا التكنولوجية المتطورة القادرة على إنجاز هذا العدد الكبير من المعاملات».