مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية تستقطب 9 شركات عالمية إلى الإمارات

أعلنت وزارة الاقتصاد انضمام تسع شركات عالمية جديدة إلى «مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية» العالمية «NextGenFDI»، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في يوليو 2022، وتستهدف جذب 300 شركة رقمية، تركز على تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات، ودعم توسعها في أسواق الدولة، ورفد الاقتصاد الوطني بـما يقارب 500 مليون دولار.

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن «هذه الخطوة تؤكد ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد الإماراتي، وتعكس التقدم الحاصل في مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودورها المهم في تعزيز المنظومة التكنولوجية المتطورة في الدولة، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية في رؤية الدولة لنموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، في ضوء محددات مئوية الإمارات 2071».

وأضاف: «مُنذ إطلاق المبادرة تلقينا اهتماماً غير مسبوق من الشركات العالمية التي تدرك ديناميكية منظومتنا الاقتصادية، وما تمتلكه من خيارات متنوعة بداية من التأسيس السريع، واللوائح الميسرة، وصولاً إلى القوى العاملة عالية الجودة، وشبكات الأعمال الداعمة والمتوافقة. ونرحب بانضمام هذه المجموعة المتميزة من الشركات الرائدة في عدد من المجالات ذات الأولوية، ونتطلع إلى دعم نموها من خلال مبادرة الجيل التالي، التي ستوفر بيئة داعمة لازدهار أنشطتها».

وتضم المجموعة الجديدة شركات TicketsMarche) ،(Kasta)، (The Datafirm))، وفلاي باي، ومجموعة مزارين، وبوليغون، و(BHAG)، و(HPS)، ومجموعة يوان لي. ومن المرتقب أن تستفيد الشركات المنضمة إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية من مجموعة من الحوافز والمزايا، التي تشمل تأسيس مقار جديدة، ودعم الانتقال السلس والسريع للإدارة والموظفين، إضافة إلى الحصول على التمويل اللازم، والحوافز الإيجارية والسكنية اللازمة، وبما يصب في توسعها في أسواق الإمارات. كما تجسّد الشركات التسع الجديدة اتساع نطاق وطموح المبادرة، وتؤكد توجهات دولة الإمارات في رعاية صناعات المستقبل بشكل مستدام. وتعد مجموعة مزارين، التي تأسست في باريس قبل 40 عاماً، وكالة إبداعية وتكنولوجية عالمية مستقلة، تطور الحلول الرقمية للعلامات التجارية الفخمة في أوروبا والولايات المتحدة واليابان والصين.

وتختص شركة (HPS) الدولية بتكنولوجيا البطاقات والمدفوعات، وتخدم أكثر من 450 عميلاً في 90 دولة. وتشكّل (TicketsMarche) منصة تجارة إلكترونية في قطاع الترفيه تتيح للمستخدمين شراء وبيع تذاكر الفعاليات، إلى جانب توليد البيانات لتحسين عمليات مواقع الفعاليات عبر التحليلات الاستشرافية.

وتُعتبر (بوليغون) منصة رائدة عالمياً في مجال البلوك تشين، وتؤسس منظومة متعددة السلاسل، تتوافق مع (إيثريوم)، باستخدام آلية إجماع لإثبات الملكية لمعالجة المعاملات على البلوك تشين، وتستمد أمانها من إيثريوم. بينما تعد (Kasta)، التي تأسست عام 2022، منصة تتعاون مع البنوك الرقمية في كل أنحاء أوروبا، لتمكين العملات المشفرة من التحول إلى وسيلة دفع متاحة وسهلة الاستخدام في المعاملات اليومية. وأنشأت شركة (The Datafirm) نظاماً خاصاً لاستيعاب قواعد البيانات ومصادر المعلومات المتعددة في المجال العام لتوفير فهم شامل لبيئة أو منظومة ما، بما يغطي الأفراد وسمات الاستهلاك، والجوانب الثقافية والسلوك الاجتماعي ومحفزات المواقف وغيرها من العوامل.