«سيدات أعمال دبي» يختتم برنامج مسرعات الأعمال التنفيذي

اختتم مجلس سيدات أعمال دبي بنجاح برنامج مسرعات الأعمال التنفيذي، الذي أطلقه بداية العام الجاري بالتعاون مع شركة «نيو ماتريكس» العالمية وشركة «ريتش ديجيتال وركس».

ونظم المجلس حفلاً ختامياً للبرنامج تم خلاله تكريم المشاركين، واستعراض أبرز الدروس المستفادة التي تعزز قدرة المشاركين بالبرنامج على إطلاق المشاريع وتنميتها وتطويرها، بالإضافة إلى تبادل الأفكار والخبرات حول مختلف الموضوعات ذات العلاقة بمسرعات الأعمال.

وتألف برنامج مسرعات الأعمال التنفيذي من أربع مراحل تدريبية شملت إطلاق المشروع وإدارته وتطويره وتنميته، إضافة إلى تعزيز التواجد الرقمي والذكي للشركات، وذلك على امتداد ستة أسابيع من الورش التدريبية التفاعلية المتخصصة.