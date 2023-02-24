«كارفور» تخفّض أسعار 6000 سلعة بمناسبة رمضان

أعلنت سلسلة متاجر «كارفور» في الإمارات عن مبادرة لتخفيض أسعار سلع مختلفة خلال موسم رمضان، بنسب تصل إلى أكثر من 50%، وتشمل أكثر من 6000 سلعة غذائية واستهلاكية.

وأوضح رئيس القسم التجاري والعمليات في «كارفور» لدى شركة ماجد الفطيم للتجزئة، كريستوف أورسيت، أن حملة التخفيضات الخاصة بشهر رمضان انطلقت في 21 فبراير الجاري، وتستمر على مدار أكثر من ستة أسابيع.

وأضاف أورسيت خلال مؤتمر صحافي في دبي، أن الحملة ستشهد العديد من العروض الترويجية التي تتضمن خصومات على عمليات الشراء بالجملة، إضافة إلى عروض حصرية من العلامات التجارية العالمية، وخصومات على منتجات «كارفور» الخاصة.

وأشار إلى أن الحملة تشمل إطلاق صناديق تحتوي على مواد غذائية أساسية، مثل السكر والأرز وزيت الطهي، موضحاً أن أسعار هذه الصناديق تراوح بين 50 و100 درهم، وتتضمن منتجات «كارفور» الخاصة.

وأفاد أورسيت بأن مبيعات المنتجات الغذائية ترتفع بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان، لتشكل ما يراوح بين 70 و80% من إجمالي المبيعات، لافتاً إلى أنه تم توفير مخزون كبير من سلع العروض الرمضانية، ومن خلال الاعتماد على شبكة واسعة من الموردين المحليين والدوليين، لافتاً إلى أن «كارفور» عززت مخزونها من المنتجات بنسبة 15% لتلبية الطلب المتزايد طوال شهر رمضان.

وذكر أن «كارفور» ستطلق «مهرجان المنتجات الإماراتية الطازجة»، الذي يتضمن تخفيضات تصل إلى 30% على أسعار الفواكه والخضراوات الطازجة من المزارع المحلية.

وأكد أورسيت، أن التنوع القوي في مصادر سلاسل التوريد لدولة الإمارات، يتيح تأمين السلع من العديد من الأسواق رغم المتغيرات العالمية، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في ضمان توفير المخزون واستقرار الأسعار ودعم الإنتاج المحلي خلال شهر رمضان.