«غلفود» يعزز مكانة دبي ضمن أهم عواصم سياحة الطعـام وفنون الطهي في العالم

يمثل معرض «غلفود» بدورته الـ28 حدثاً رئيساً في مشهد الطعام والمأكولات في دبي والمنطقة، بل على مستوى العالم، تعزيزاً لمكانة دبي كإحدى أبرز عواصم سياحة الطعام وفنون الطهي في العالم، حيث يجمع المعرض أكثر من 5000 شركة من 120 دولة، منها 1500 شركة تنضم إلى الحدث للمرة الأولى، وأبرز رواد الصناعة وأشهر الطهاة، وأبرز الجهات الفاعلة في قطاع الأغذية والمشروبات من جميع أنحاء العالم في دبي لرسم الملامح المستقبلية للقطاع الذي يشهد تطوراً متسارعاً. وفي عام الاستدامة، سيركز الحدث بشكل خاص على مبادرات الاستدامة، ويكشف عن العديد من المشروعات التي تهدف إلى تعزيز التوجهات نحو الاستدامة.

وتظهر قضايا الاستدامة ضمن محاور عديدة على أجندة المعرض، حيث سيتم إطلاق «غلفود جرين»، المبادرة العالمية الجديدة للاستدامة، والمصممة لتحفيز الحوارات على مستوى قطاع الأغذية والمشروبات، بما يضمن التحول نحو الأنظمة الغذائية المستدامة، وإرساء معايير غير مسبوقة للجهود المماثلة في المستقبل، كما يتضمن المعرض إقامة مؤتمر متخصص، يناقش العديد من الموضوعات ذات الصلة، مثل الجهود اللازمة لوقف هدر الطعام، كما يسلّط المعرض للمرة الأولى الضوء على أبرز الطهاة العالميين، الذين يركزون على التنوع الحيوي في قطاع المطاعم. وفي هذا الإطار، يطلق المعرض فعالية «غلفود غلوبال فوريست»، التي تنسجم مع حملات التشجير العالمية، والحلول الطبيعية المطروحة في إطار الالتزام بدعم الاستدامة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وسيعلن معرض «غلفود»، أكبر حدث من نوعه في العالم، إطلاق حدثين عالميين جديدين «غلفود جرين»، و«غلفود أجروتك» خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2024، حيث سيسلط الحدثان الضوء على الزراعات الذكية والتقنيات والممارسات المبتكرة في صناعة الأغذية، وتوفير خدمات النقل والخدمات اللوجستية والتوزيع، مع التركيز على تأثيرها على الدول النامية. وقال رئيس سلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المرّي: «تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بوضع البيئة وتعزيز استدامتها ضمن خمس أولويات حكومية خلال عام 2023، نفخر بإطلاق العديد من مبادرات الاستدامة في (غلفود 2023). في عام الإمارات للاستدامة، ستساعد هذه المبادرات على تعزيز الممارسات المسؤولة والمستدامة ضمن صناعة المأكولات والمشروبات في دبي وخارجها. ستساعد هذه المبادرات على الحفاظ على الريادة العالمية لدبي في مجال الأغذية والمشروبات، في ظل دعم أهداف الاستدامة الأوسع للمدينة، بدءاً من الحد من هدر الطعام، والترويج للأكل الصحي، إلى الحصول على مكونات مستدامة، وتقليل الانبعاثات الكربونية».

وبعد أن نجحت دبي في أن تفرد لنفسها مكانة رائدة كوجهة سياحية رئيسة، وأحد مواقع الجذب السياحي المميزة عالمياً، تواصل دبي ترسيخ مكانتها على خريطة السياحة العالمية، محققة شهرة عالمية كإحدى أبرز عواصم سياحة الطعام في العالم. وتدل الزيادة المطردة للرخص المسجلة في دبي ضمن قطاع المطاعم والمأكولات على الجاذبية العالية التي تتمتع بها دبي عن سائر مدن العالم، حيث بلغ عدد الرخص الجديدة الممنوحة للمطاعم منذ عام 2017 وحتى عام 2022 أكثر من 10.25 آلاف رخصة، فيما تم إصدار 2498 رخصة في عام 2021، بينما يبلغ عدد الرخص الفعالة إلى الآن نحو 13 ألف رخصة.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «تسعى دبي لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن تكون المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم، ويواكب هذا السعي العديد من الإنجازات والتقدم المحرز على مختلف الأصعدة، وضمن شتى القطاعات، ومن أهمها القطاع السياحي والخدمي، الذي طالما تميزت به دبي على المستويين الإقليمي والعالمي».

وقال مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، إن «ضمان سلامة الغذاء هو أمر بالغ الأهمية، له تأثير مباشر على صحة الأفراد، لذلك فإن من أهم أولوياتنا ضمان امتثال جميع المؤسسات الغذائية للمعايير والممارسات الدولية الخاصة بسلامة الأغذية والمشروبات».